PSG'ye veda eden İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, Manchester City'ye "evet" dedi. Transferin tamamlanmasının Ederson'un Galatasaray'a gitmesine bağlı olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı Ederson için Manchester City'ye yaptığı 8,5 milyon sterlinlik ilk teklifi kabul edilmemişti. Premier Lig ekibinin teklifi az bulmasının ardından sarı-kırmızılılar, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

HER ŞEY GALATASARAY'A BAĞLI

City’nin Donnarumma ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin önündeki en büyük engel ise mevcut kaleci Ederson’un durumu. Brezilyalı eldivenin ayrılığı kesinleşmeden Donnarumma hamlesinin resmiyet kazanması beklenmezken, City bu hafta Galatasaray'dan iyileştirilmiş bir teklif bekliyor.

Manchester City, Donnarumma için PSG ile masada! Galatasaray’dan Ederson hamlesi - 1. Resim
Gianluigi Donnarumma

15 MİLYON EDERSON İÇİN HAZIR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Ederson ile prensipte anlaşan Galatasaray, Manchester City'ye de talep ettiği 15 milyon euro bonservisi ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Görüşmelerin sürdüğü ve taraflar arasında pazarlığın devam ettiği öğrenildi.

Manchester City, Donnarumma için PSG ile masada! Galatasaray’dan Ederson hamlesi - 2. Resim
Brezilyalı kaleci Ederson

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE TARİHE GEÇECEK

Eğer Ederson’un transferi netlik kazanırsa, Donnarumma’nın Manchester City forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Ederson, Türk futbol tarihinde bonservisine en yüksek miktarda ödeme yapılan kalecisi olacak.

