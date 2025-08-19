Ederson mu Donnarumma mı gelecek? Okan Buruk kaleci transferi için tarih verdi

Avrupa'ya ve Süper Lig'e damga vurmak isteyen şampiyon Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi emanet edeceği 'bir numara' transferini artık bitirmek istiyor. Manchester City'nin yıldızı Ederson'un ilk sırada yer aldığı listeye yönelik Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan açıklama geldi.

tv 100'de kaleci transferi başta olmak üzere gündeme dair açıklamalar yapan Okan Buruk, şunları söyledi:

OSİMHEN ÖRNEĞİ VERDİ, O ZAMANA KADAR ÇÖZECEĞİZ

"Galatasaray'ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Kendi hedefiniz doğrultusunda giderseniz, zaman alabiliyor. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Biz de Günay Güvenç gibi başarılı bir kaleci var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz.

Günay Güvenç

6-7 KİŞİLİK LİSTE

6-7 kişilik bir kaleci listemiz var. Lammens de listemizde olan bir kaleci. Kalecide kriz olacak bir şey yok, vakit var. Kalan sürede en doğru şeyi yapacağız. Baskı transferleri bize hayır getirmedi, geçen sene ve öncesinde yaşadık.

Senne Lammens

EDERSON DONNARUMMA MI GELECEK?

Ederson transferi bizim elimizde değil. Kulübüyle sözleşmesi var. Donnarumma şeyi var tabii ki... Ticari boyutuna transferlerin başkanımız karar veriyor.

Donnarumma - Ederson

Galatasaray bu sene elit oyunculara gitmeyi tercih etti. Çok yetenekli bir oyuncuya da gidebilirsiniz. Kaleci antrenörlerimizin de görüşü çok önemli. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek."