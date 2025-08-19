Okan Buruk'un listesindeydi... Köhn'ün yeni adresi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar peşinde olan Galatasaray, Osimhen ve Sane transferleriyle ses getirdi. Süper Lig'de iki de iki yaparak 6 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, yeni transferler için kadroda boşluk oluşturmaya devam ediyor.

Üçüncü forvet konumundaki Morata’yı göndererek 5 milyon avro gelir elde eden Galatasaray Derrick Köhn ile de yollarını ayırdı.

Okan Buruk'un listesinde olan Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.