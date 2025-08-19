Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk'un listesindeydi... Köhn'ün yeni adresi belli oldu

Okan Buruk'un listesindeydi... Köhn'ün yeni adresi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;un listesindeydi... Köhn&#039;ün yeni adresi belli oldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osimhen ve Sane transferleriyle sezona damga vuran şampiyon Galatasaray, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un listesindeki Köhn'ün yeni adresi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar peşinde olan Galatasaray, Osimhen ve Sane transferleriyle ses getirdi. Süper Lig'de iki de iki yaparak 6 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, yeni transferler için kadroda boşluk oluşturmaya devam ediyor.

Üçüncü forvet konumundaki Morata’yı göndererek 5 milyon avro gelir elde eden Galatasaray Derrick Köhn ile de yollarını ayırdı.

Okan Buruk'un listesinde olan Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya varıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu belirtildi.

Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Rusya'yı zirve de durdurmadı! Ukrayna şehirlerine bomba yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'tan Taylan Bulut için film gibi video! Sürpriz detay... "Bu çanta kimin?" - SporSürpriz detay... "Bu çanta kimin?"Dorgeles Nene resmen Fenerbahçe'de! - SporDorgeles Nene resmen Fenerbahçe'de!Kerem Aktürkoğlu Kadıköy'de çimlere ayak bastı! - SporKerem Aktürkoğlu Kadıköy'de çimlere ayak bastı!Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem konuşmaları - Sporİşte kırmızı kart ve penaltı kararında yaşananlarBruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş açıklama: "O maaşı biz ödeyemeyiz" - SporBruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş açıklama: "O maaşı biz ödeyemeyiz"Efsane golcü Tanju Çolak, Osimhen'i seçti! "Ben olsam Icardi yedek kalır" - Spor"Ben olsam Icardi yedek kalır"
Sonraki Haber Yükleniyor...