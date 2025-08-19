Efsane golcü Tanju Çolak, Osimhen'i seçti! "Ben olsam Icardi yedek kalır"

Şu anda aktif futbolcu olsa Galatasaray'da ilk 11 oynayacağını iddia eden Tanju Çolak, "İsviçre'deki istatistik kurumu, dünyadaki en iyi 48 futbolcu arasında beni gösteriyor. Şu anda Galatasaray'da olsam ilk 11'de oynardım. Galatasaray'a çok önemli golcüler geldi. Birinin altın ayakkabısı yok. Hiçbirinin dünyadaki 48 efsaneden biri diye lugatı da yok. Ama bunların hepsi bende var. Ben söylemiyorum bunu." dedi.

"BÜYÜK FUTBOLCULAR AMA..."

Icardi ve Osimhen'in altın ayakkabısı olmadığını söyleyen Çolak, "Icardi ve Osimhen dünyadaki 48 efsaneden biri mi? Yok. Ama büyük futbolcular mı? Evet. Günümüzün şartlarında güzel oynuyorlar mı? Evet. Görevlerini iyi yapıyorlar mı? Evet. En önemlisi Galatasaray'ı şampiyon yapıyorlar arkadaşlar. Bu çok değerli, çok önemli. Şimdi onlara öyle bakmamak lazım. Bugünün futboluna bakmak lazım. Oynar mıydık, oynardık. Gol atar mıydık, atarız." diye konuştu.

"OSİMHEN'LE ÇİFT FORVET OYNARDIK"

En iyi haliyle şu an aktif futbol oynasa kendisini direkt ilk 11'e yazacağını da dile getiren Çolak, "Şöyle olabilir, çift santrafor oynardık. Osimhen'le ikimiz oynayabiliriz. Ve ya baktık Osimhen sakat, Icardi'yle ikimiz oynarız. 'Tanju Çolak yaşlanmış, Icardi ile Osimhen oynasın' deriz." dedi.

Türkiye'ye gelen yabancı futbolcularının artık yaşlarının da düşük olduğunu vurgulayan Çolak, "Osimhen 26 yaşında, Icardi 28-29 yaşında geldi. Eskiden bize 32 yaşından daha aşağıda futbolcu gelmezdi ki. Yani bir değişim var. Bu değişime de ayak uydurmak lazım. Osimhen, Icardi, Barış Alper'in performansı, Yunus'un performansı çok değerli" diye konuştu.

Çolak, Samsunspor'un geçen sezon başarılı bir sezon geçirdiğini, bu sezona da bu başarının tesadüf olmadığını kanıtlamak için 2'de 2 yapmanın önemli olduğunu vurgulayarak, kırmızı-beyazlılara Avrupa ve diğer kulvarlarda başarılar diledi.