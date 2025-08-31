Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiren ve kısa süre içinde oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da gündemde yeni transferler de...

DIEGO CARLOS, COMO'YA İMZAYI ATTI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Diego Carlos, bugün kendisini Como'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe'nin, Como'dan gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul ettiği öğrenilmişti. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.

YUSUF AKÇİÇEK, AL HİLAL'DE!

Sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı. Genç futbolcu Yusuf Akkçiçek bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile görüşmelerini sürdürüyordu. TRT Spor'un haberine göre milli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek için Katar'daki üst düzey bir hastaneye gitti. Akçiçek, kontrollerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve daha sonra A Milli Takım kampı için İstanbul'a dönecek.

ASENSIO, İSTANBUL'A GELİYOR

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Marco Asensio ve kulübü PSG ile her konuda anlaşma sağladığını duyurdu. Haberin devamında sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getireceği kaydedildi.

EDERSON, TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan kaleci Ederson için ise hareketli dakikalar yaşanıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı file bekçisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Manchester City'e 12 milyon euro bonservis artı başarı bonuslarının yer aldığı bir teklifte bulunan Fenerbahçe'nin İngiliz kulübünün vereceği cevabı beklediği kaydedildi.