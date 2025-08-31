Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var!

Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de hareketli saatler! 2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var!
Fenerbahçe, Transfer, Marco Asensio, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Kerem Aktürkoğlu’nun ardından sarı-lacivertliler Marco Asensio ve Ederson ile anlaşmaya vardı. Takımdan Diego Carlos Como’ya, Yusuf Akçiçek ise Al Hilal’e transfer oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu İstanbul'a getiren ve kısa süre içinde oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da gündemde yeni transferler de...

Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var! - 1. Resim

DIEGO CARLOS, COMO'YA İMZAYI ATTI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Diego Carlos, bugün kendisini Como'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe'nin, Como'dan gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul ettiği öğrenilmişti. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var! - 2. Resim

YUSUF AKÇİÇEK, AL HİLAL'DE!

Sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yaşandı. Genç futbolcu Yusuf Akkçiçek bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile görüşmelerini sürdürüyordu. TRT Spor'un haberine göre milli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek için Katar'daki üst düzey bir hastaneye gitti. Akçiçek, kontrollerin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve daha sonra A Milli Takım kampı için İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var! - 3. Resim

ASENSIO, İSTANBUL'A GELİYOR

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Marco Asensio ve kulübü PSG ile her konuda anlaşma sağladığını duyurdu. Haberin devamında sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getireceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var! - 4. Resim

EDERSON, TEKLİFİ KABUL ETTİ

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan kaleci Ederson için ise hareketli dakikalar yaşanıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Brezilyalı file bekçisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Manchester City'e 12 milyon euro bonservis artı başarı bonuslarının yer aldığı bir teklifte bulunan Fenerbahçe'nin İngiliz kulübünün vereceği cevabı beklediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 yıldız geliyor, 2 de ayrılık var! - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da şüpheli ölüm! Bahçe katında kimliksiz ceset bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Liverpool, M.City, Aston Villa, Stuttgart... Rakipler ligde ne yaptı? - SporG.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri ligde ne yaptı?Mourinho sonrası ipleri eline aldı! Zeki Murat Göle'den Gençlerbirliği galibiyeti sonrası çarpıcı sözler - SporMourinho sonrası ipleri eline aldı! Göle'den çarpıcı sözlerSamsunspor taraftarlarına silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı - SporSamsunspor taraftarlarına silahlı saldırıGalatasaray’dan Jelert hamlesi: Southampton’a kiralandı, satın alma opsiyonu var - SporGalatasaray’dan Jelert hamlesi: Southampton’a kiralandı, satın alma opsiyonu varCANLI ANLATIM: Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması - SporAlanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında gol sesiGuardiola'nın koltuk sallanıyor: Galatasaray'ın rakibi Manchester City krizde! - SporGuardiola'nın koltuk sallanıyor: Galatasaray'ın rakibi Manchester City krizde!
Sonraki Haber Yükleniyor...