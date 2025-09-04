Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Toplantı sona erdi, 4 aday var!

Süper Lig’in dev ekiplerinden Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu haline geldi.

Sarı-lacivertli camiada yapılan yönetim kurulu toplantısının sona erdiği öğrenilirken, yeni teknik direktörün hafta başına kadar açıklanması bekleniyor.

4 ADAY VAR

Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımı için 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ifade eden Belgü, "Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." diye konuştu.



Hatalı karar vermek istemediklerini anlatan Belgü, "Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Geçtiğimiz dönem kulüpte görev yapmış teknik direktörler olan Aykut Kocaman ve İsmail Kartal, yerli isimler arasında öne çıkan isimler olarak yer alıyor.

Yabancı hocalarda listeyi oluşturan isimler ise; Sebastıan Hoeness, Luciano Spaletti, Ange Postecoglou ve Mathias Jassle.