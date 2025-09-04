CANLI ANLATIM Gürcistan-Türkiye maçı: Millilerden gol yağmuru

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Gürcistan ile karşılaşıyor.

3. dakikada sol kanattan Arda’nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür kafayla topu ağlara yolladı. 0-1

10. dakikada İsmail Yüksek ceza sahası dışında kaptığı topu Arda Güler’e aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Arda’nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

24. dakikada Arda Güler’in ceza sahası dışından vuruşunda top dışarı çıktı.

41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan yapılan ortada arka direkte Lochosvili’nin şutu yandan auta çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 52. dakikada attığı golle Milliler farkı 3'e çıakrdı.

63. dakikada Davitashvili'ın golüyle Gürcistan farkı 2'ye indirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı Milli Takımımızın 3-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor.

İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan

DÜNYA KUPASINA AVRUPA'DAN 16 TAKIM KATILACAK

ABD, Meksika ile Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek olan Avrupa Elemeleri'nde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.