Ankara’nın kararı Tel Aviv’i vurdu! Gürcistan’dan yardım dilendiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü toplanan TBMM Genel Kuruluna hitap etti.

Filistin davasının Türkiye'deki tüm kesimlerin savunduğu öncelikli bir mesele olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke bulunmamaktadır. İsrail'e silah ile mühimmat taşıyan konteyner gemilerinin ülkemiz limanlarına girmesine, uçakların ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin aldığı karar, bölgede yeni bir diplomatik fırtına estirirken, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Ynet, Ankara’nın adımlarını şu ifadelerle yorumladı:

“Türkiye’nin aldığı karar, İsrail’i köşeye sıkıştırdı."

The Jerusalem Post ise Ankara’nın kararını “Tel Aviv için ağır bir darbe” olarak yorumladı.

Bakan Fidan, “Türkiye, İsrail ile ekonomik ilişkilerini tamamen kesmiştir. Ayrıca hava sahamız İsrail uçaklarına kapatılmıştır” dedi.

UÇUŞ SÜRELERİ UZUYOR

Türkiye’nin hava sahasını kapatması, İsrail’den Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelere yapılan uçuşların süresini yaklaşık iki saat artıracak.

"TÜRKİYE'NİN KARARI TEL AVİV'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR'

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Ynet, Fidan’ın açıklamasının ardından şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin hava sahasını kapatması, İsrail’i pratikte çaresiz bırakıyor. Gürcistan’ın Batum ve Tiflis şehirlerine yapılan uçuşların süresi yaklaşık iki saate kadar uzayacak. Bu da hem havayolu şirketlerine hem de yolculara ciddi maliyet yükleyecek. Gürcistan'a muhtaç kaldık.”

İSRAİL'DE 'ÇARESİZLİK' YORUMLARI

The Jerusalem Post’a konuşan bir İsrailli yetkili, Tel Aviv’in “çaresiz” kaldığını yazdı.

Kararın ardından İsrail’de hükümet içinden de tepkiler peş peşe geldi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz 2024’te öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye’nin fotoğrafını yan yana paylaştı ve şu ifadeyi kullandı:

“Türkiye = Hamas.”