Tel Aviv’i Hakan Fidan korkusu sardı! Mossad’dan şok açıklama!

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma ihtimalinin Tel Aviv yönetimini alarma geçirdiğini yazdı.

İsrail basınına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olabileceği ihtimali Tel Aviv yönetiminde alarm zillerini çaldırdı. Israel Hayom gazetesinde yayımlanan analizde, Fidan’ın bölgedeki etkisi “stratejik risk” olarak tanımlandı.

İsrail istihbaratına göre, Fidan cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturursa ve Türkiye, İsrail sınırına yakın bölgelerdeki kontrolünü artırırsa, "doğrudan bir çatışma potansiyelini" beraberinde getirebilir.

Haberde, Fidan’ın Erdoğan’a en yakın isim olduğu vurgulanırken şu ifadeye yer verildi:

"Fidan, klasik bir siyasetçi değil; Türkiye’nin neo-Osmanlı vizyonunun mimarı ve Hamas ile güçlü bağlara sahip."

İsrail için 'sorunlu' olarak işaretlenen bir isim öne çıkıyor; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

TÜRKİYE-KATAR İTTİFAKI: İSRAİL'İN STRATEJİK TEHDİT LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

Türkiye ve Katar arasında derinleşen stratejik ortaklık, İsrail’in tehdit analizlerinde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle Suriye’deki genişleyen Türk-Katar etkisi, her iki ülkenin Hamas yetkililerine ev sahipliği yapması ve Beyaz Saray’da olumlu karşılanmaları, Tel Aviv’i rahatsız ettiği yazıldı.

KRİZDEN DOĞAN İTTİFAK: 2017 KÖRFEZ ABLUKASI

Türkiye-Katar yakınlaşması, 2017 yılında Katar’a uygulanan Körfez ablukası sırasında başladı. Türkiye, abluka altındaki Katar’a hava köprüsüyle lojistik destek sağladı.

SURİYE'DE TÜRK ASKERİ VARLIĞINA YAKIN TAKİP

İsrail ve Türkiye, şu an Suriye’de çatışmasızlık mekanizması yürütse de İsrail’in Türk askeri üslerine karşı “kırmızı çizgi” politikası sürüyor. Türkiye’nin sınır hattına yakın askeri yapılanması Tel Aviv'de yakından izleniyor.

Bir İsrailli diplomatik kaynak, Israel Hayom'a yaptığı açıklamada, “Katar-Türkiye ilişkisi Suriye bağlamında doğal ama bu durum değişebilir” diyerek ihtiyatlı bir yaklaşım sergiledi.

TÜRKİYE YAKIN TAKİPTE

Türkiye’nin sınır hattına yakın askeri varlığı Tel Aviv’de dikkatle izleniyor.

Israel Hayom gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli diplomatik kaynak, Katar-Türkiye ilişkisinin Suriye özelinde “doğal ve anlaşılabilir” bir ortaklık olduğunu ifade etti. Kaynak, “Şu ana kadar Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığına yönelik doğrudan bir tehdit unsuru görmedik, ancak bölgedeki dinamiklerin değişebileceği göz önünde tutulmalı” diyerek sürecin ihtiyatla takip edildiğini belirtti

"YENİ SURİYE'NİN TEMEL FİNANSÖRÜ: TÜRK-KATAR EKSENİ"

İsrailli yetkililere göre, Katar ve Türkiye’nin Esad sonrası Suriye’deki etkisi hızla artıyor. Katar, Suriye kamu çalışanlarının maaşları için 29 milyon dolar sağladı, Türk firmalarıyla 7 milyar dolarlık enerji projeleri yürütüyor ve insani yardım alanında aktif rol alıyor.