Uşak'ta Ümit Güneş'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda Ümit Güneş (25) yönetimindeki otomobil, Huzurpark yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Daha sonra yan yola geçen otomobil, şarampole devrilerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Otomobildeki Musa Köse'nin (29) hayatını kaybettiği tespit edilirken, kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki A.K. (25), ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ümit Güneş, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası