Ankara çevre yolunda B.K. idaresindeki lüks araç, seyir halindeki bir tırın arkasına girdi. Meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Gece saatlerinde İstanbul istikameti Eryaman mevkiinde süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki lüks otomobil aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

Ankara'da korkunç kaza! Lüks araç, tırın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

300 METRE SÜRÜKLENDİLER

Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan M.C. ise ağır yaralandı.

ARAÇ VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı.

BAKMAYA BİLE ZORLANDILAR

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Olay yerine gelenlerin araca bakmaya bile zorlandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

