Ankara'da korkunç kaza! Lüks araç, tırın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara çevre yolunda B.K. idaresindeki lüks araç, seyir halindeki bir tırın arkasına girdi. Meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
- Eryaman mevkiinde lüks otomobil tıra arkadan çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altında 300 metre sürüklenerek yandı.
- Kazada B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybetti, M.C. ise ağır yaralandı.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Gece saatlerinde İstanbul istikameti Eryaman mevkiinde süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki lüks otomobil aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.
300 METRE SÜRÜKLENDİLER
Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi.
2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Kaza sonucu otomobilde yangın çıkarken otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan M.C. ise ağır yaralandı.
ARAÇ VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı.
BAKMAYA BİLE ZORLANDILAR
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü. Olay yerine gelenlerin araca bakmaya bile zorlandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.