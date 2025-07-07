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Bakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Sonuçları küresel ölçekte hissedilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Fidan&#039;dan İsrail uyarısı: Sonuçları küresel ölçekte hissedilecek
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın bölgede onlarca yıl boyunca kaydedilen kalkınmayı tersine çevirdiğini ifade etti. Fidan, ""İsrail’in saldırganlığı ve yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, sonuçları küresel ölçekte hissedilecektir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka" başlıklı oturumda konuştu.

Fidan, çok taraflılıktan geri adım atmanın göze alabilecekleri bir seçenek olmadığını söyleyerek, bunun uzun süredir ilerlemenin itici gücü olduğunu; sivil havacılıktan halk sağlığı sistemlerine, adil ticaretten dijital alandaki standartlara kadar günlük yaşamı etkilediğini dile getirdi.

"SONUÇLARI KÜRESEL ÖLÇEKTE HİSSEDİLECEK"

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımın bölgede onlarca yıl boyunca kaydedilen kalkınmayı tersine çevirdiğine dikkati çeken Fidan, "Filistin halkının yaşadığı dram, bugün çok taraflılık üzerine tartışmalarımızın merkezinde yer almaktadır. Bu durum, uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü kuruluşların meşruiyeti açısından ciddi bir krizdir. İsrail’in saldırganlığı ve yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, sonuçları küresel ölçekte hissedilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Sonuçları küresel ölçekte hissedilecek - 1. Resim

"TÜRKİYE KALICI BARIŞA TAM DESTEK VERMEYE HAZIR"

Fidan, tam da bu nedenle Türkiye'nin çabalarını barışçıl çözüme ve gerilimin azaltılmasına yönelik olarak yoğunlaştırdığına değinerek, bölgede kalıcı barışa tam destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Küreselleşmenin karşılıklı bağımlılığı derinleştirmesiyle, değer zincirlerinin, özellikle enerji ve kritik mineraller alanında daha kırılgan hale geldiğini kaydeden Fidan, gelişmek için büyümeye, istihdama ve serbest ticarete ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Fidan, bunun da adil, kurallara dayalı ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret sistemiyle güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, "Dünya çok kutupluluğa yönelirken, yapay zekanın küresel yönetişimi kritik bir öncelik haline gelmektedir. Yapay zekanın yeni bir tahakküm aracına dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şarttır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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