Bakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas heyeti ile görüşme gerçekleştirdi. Fidan, bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze’deki soykırımı unutturmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyeti ile görüştü.

Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı. Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze’deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirdi.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Fidan, bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze’de yaşanan soykırımın unutulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Fidan, Filistin’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak, Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye’nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini söyledi.