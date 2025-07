YÖK’ten son nokta! Muhalefetin Hakan Fidan’ın diploması ile ilgili iddiaları çürütüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın lisans eğitimini aldığı ‘University of Maryland University College’ın YÖK tarafından tanınmadığına ilişkin muhalefet milletvekillerinin gündeme getirdiği iddialar bizzat YÖK tarafından yalanlandı.

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP, DEM Parti ve bazı bağımsız milletvekillerinin verdiği yazılı soru önergelerine YÖK tarafından cevap verildi. Muhalefet sözcüleri, Fidan’ın yurtdışı NATO görevi sırasında Siyaset ve Kamu Yönetimi Bilimi alanında lisan eğitimi aldığı University of Maryland University College’ın YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumları listesinde yer almadığını iddia etmişti.

YÖK DİPLOMA İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDU

YÖK’ün bilgilendirme notunda, “University of Maryland University College’ın adı 2019 yılından itibaren ‘University of Maryland Global Campus’ olmuştur. University of Maryland University College yeni adıyla University of Maryland Global Campus, başkanlığımız tarafından tanınan okullar listesinde yer almakta olup, söz konusu yükseköğretim kurumunun 1995-2005 yılları arasında da tanındığı tespit edilmiştir” denildi.

FİDAN BUGÜN RİO'YA GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6-7 Temmuz 2025 tarihlerinde, BRICS Dönem Başkanı Brezilya’nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro’da gerçekleştirilecek olan 17. BRICS Liderler Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacak. Bakan Fidan, üye olmayan ülkelerin de davet edildiği “Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zekâ” ile “Çevre, COP30 ve Küresel Sağlık” başlıklı oturumlara katılacak.