Dünyanın gözü İstanbul'da! Kritik toplantıda Hakan Fidan'dan İsrail'e gözdağı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. İsrail'in bölgeyi felakete sürüklediğini belirten Fidan, "Türkiye, zulmün karşısında dimdik duracak" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

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Açılış konuşması yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye olarak İslam coğrafyasının sesini duyurmaya devam edeceğiz. Bu da toplantımız da buna örnektir. Uluslararası işbirliğinin temeli olan çok taraflılık, sistemin bizzat kendisinin sorgulandığı meşruiyet krizi ile karşı karşıyadır. Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşma ve uluslararası hukukun aşınması küresel istikrarsızlık hissini daha da derinleştirmiştir. İİT Dönem başkanlığımızda İslam coğrafyasının sesi olacağız.

Bugün bu toplantıyı Gazze'den İran'a, Lübnan'dan Yemen'e uzanan bir kriz hattının maalesef ortasında gerçekleştiriyoruz. İslam alemini temsil eden birçok ülkenin içinde bulunduğumuz zor günlerde bu toplantıya iştirak edilmesi dayanışmamıza çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Gazze'de soykırımı sürdüren ve işgal altındaki tüm toprakları kana bulayan İsrail şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz.

İsrail, İran'a saldırarak bölgeyi topyekün felakete sürüklüyor. Bu sorun ne Filistin, ne Lübnan, ne Suriye, ne Yemen ne de İran sorunudur, bu sorun apaçık İsrail sorunudur.

Toplantımıza geniş katılım sağlanması ortak gücümüzü göstermektedir. İçinden geçilmekte olan çalkantılı dönemde İslam hepimizin acilen ihtiyaç duyduğu gerekli rehberliği sağlamaktadır. Türkiye, yapıcı ve öncü rolünü sürdürecektir."