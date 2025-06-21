Gözler İstanbul'da: İslam dünyası İsrail-İran savaşı için zirvede buluştu

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların hızla tırmandığı bir dönemde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü katılımla İstanbul'da toplandı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların hızla tırmandığı bir dönemde, Türkiye bugün İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesine ev sahipliği yapıyor.

ZİRVE BAŞLADI

İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı. Toplantıya 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanı katıldı. Katılım sayısının 1.000’i aşması, organizasyon tarihinde bir rekor olarak kaydedildi.

ZİRVENİN ODAĞINDA BÖLGESEL GÜVENLİK VE DAYANIŞMA VAR

İsrail ile İran arasında artan çatışmaların gölgesinde düzenlenen zirvede, bölgesel güvenlik, diplomasi ve Filistin meselesi temel gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. “Dönüşen Dünyada İİT” temasıyla yapılan toplantı, İslam ülkeleri arasında koordineli bir duruş arayışıyla gerçekleşiyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, 21-22 Haziran'da "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da düzenleniyor.

ERAKÇİ: DİPLOMASİ GEÇMİŞTE BAŞARILI OLDU, ŞİMDİ DE OLABİLİR

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi toplantıda yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'le doğrudan bir savaşa girmesinin "herkes için çok tehlikeli olacağını" söyledi. Erakçi ayrıca, "Diplomasi geçmişte başarılı oldu ve şimdi de başarılı olabilir" diyerek müzakere çağrısı yaptı.

ERDOĞAN VE FİDAN DA ZİRVEDE

Zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Açılış konuşmasını Fidan yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Cezayir, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin dışişleri bakanları da hazır bulundu.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN ORTAK KINAMA VE ATEŞKES ÇAĞRISI

İİT zirvesi öncesinde İstanbul’da toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları da İsrail'in İran’a yönelik saldırılarını kınadı. Zirve sonrası yayımlanan bildiride, saldırıların “BM üyesi bir ülkenin egemenliğine açık ihlal” olduğu belirtildi ve kapsamlı ateşkes çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca, "İsrail'in saldırgan politikalarına son verilmeli, Gazze'deki saldırılar durmalı, Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalara karşı adım atılmalı" ifadelerine yer verildi.

DİPLOMASİ ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, 22 Haziran'a kadar İstanbul'da devam edecek.