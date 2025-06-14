Bakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail’in İran’a saldırıları ve diğer bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
GÜNDEM İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI
Bakan Fidan ile mevkidaşları arasındaki görüşmelerde, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılar ve diğer bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş