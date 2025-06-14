Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail’in İran’a saldırıları ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bakan Hakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü - 1. Resim

GÜNDEM İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

Bakan Fidan ile mevkidaşları arasındaki görüşmelerde, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılar ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Leroy Sane imzayı atıp, Bayern Münih'e döndü! 36 milyon euroluk transfer: Galatasaray önlemini böyle aldıBakanlık 3 ürünü daha ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor, işte nedeni
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı - GündemZeyrek'in ölümüyle ilgili yeni gelişme!Yeni nesil seyir füzesi 'ÇAKIR' hedefi imha etti, Selçuk Bayraktar 'Tam isabet' diyerek paylaştı - GündemAKINCI'nın füze videosuna beğeni yağdıMalatya'da korkutan deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması - GündemMalatya'da korkutan deprem! AFAD duyurduO gün adeta yok oldular! Acılı baba elinde fotoğraflarla her yerde arıyor - GündemAcılı baba elinde fotoğraflarla her yerde arıyorTravers fabrikasında soygun! Çaldıklarını satıp köşeyi dönmüşler - GündemTravers fabrikası soyuldu! Çaldıklarını satıp köşeyi dönmüşMersin'de pamuk fabrikasında yangın! Kara dumanlar göğe yükseldi - GündemPamuk fabrikası cayır cayır yanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...