Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Kritik eşik aşıldı, sıra pratiğe geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temaslarının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Fidan, “Fesih deklarasyonu yapıldı. Örgüt şimdi kendini pratikte de feshetmelidir. Yapıp yapmadığını biz kontrol edeceğiz. Önemli olan bu psikolojik eşiğin aşılmasıydı. Süreç olgunlaştıkça sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

SEVİL NURİYEVA MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya temaslarının ardından Türkiye’ye dönüş yolunda gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının önemli olduğunu dile getiren Fidan, Rusya-Ukrayna ve Suriye dâhil birçok konuda önemli mesajlar verdi:



“Sayın Putin ile görüşmemiz çok sıcak bir ortamda oldu. Biz Rusya-Ukrayna arasında mekik diplomasisine devam edeceğiz. Barışın sağlanması için samimi bir çaba gösteriyoruz. Aynı hafta içinde önce Rusya’ya sonra Ukrayna’ya gidebilen bir ülkeyiz. Ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen saygının çok önemli bir göstergesidir bu. Biz de bu imkânı bölgemize barış getirmek için kullanmaya çalışıyoruz.”



SURİYE’DE ÇOK İŞİMİZ VAR



“Esad gittiğinde, yani soru sorduklarında hep şunu söylüyordum, ‘Asıl iş yeni başlıyor’ diye. Bizim Suriye’de önceliklerimiz var. Bir sorunu çözerken etrafındaki daha büyük alanı yönetmediğiniz sürece o sorunu iyi veya kötü ilerletme şansınız yok. Biz ne zaman ki Irak’ta, Suriye’de başka yerlerde sorunun tamamıyla coğrafyanın tamamı ile ilgilenmeye başladık, o zaman terörle mücadelede zemin kazanmaya başladık. Terörle mücadele zaten Şam için de önemli. Petrol yatakları burada.”



TÜRKİYE-AMERİKA İŞ BİRLİĞİ



“ABD ile Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştık. Diğer konuştuğumuz konular var. Çünkü orada 5-6 tane konu var. İsrail’in müdahalesi var, PKK var, DEAŞ çocukları, kadınları var. 6-7 alan var. Bu alanların her birinde, anlaşmaya çalışma üzerinde anlaştık Amerika’yla. Onlar da, bu konuları biz burada beraber konuşalım, bu konuları ilerletelim, burada sıkıntı olmasın noktasındalar.”



SURİYE-YPG ANLAŞMASI



“Bunun takip edilmesi lazım; hayata geçmesinin sağlanması lazım, çeşitli yöntemlerle. Tabii Türkiye’deki Terörsüz Türkiye projesinin de çalışmalarının da o konuya doğrudan ve dolaylı yardımcı olacağını da ben düşünüyorum, o da önemli.”



KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ



“Fesih deklarasyonu yapıldı. Bundan sonra kendini kâğıt üstünde fesheden örgütün pratikte de feshetmesi gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacak onu göreceğiz. Yapıp yapmadığını da biz kontrol edeceğiz. Bu konuda birtakım çalışmalar var. Kamuoyuyla paylaşılabilir hâle geldiği zaman muhtemelen paylaşılır o. Ama şimdi biraz konular olgunlaştırılmaya çalışılıyor. Önemli olan bu psikolojik eşiğin aşılmasıydı. Bu kararın alınmasıydı.”



AB’NİN TEKLİFİ KURALA AYKIRI



“Şimdi Avrupa’nın güvenliği meselesinde, kâğıt üstünde Türkiye’nin tabii ki rol alabileceği bir alan var. Teoride diğer aday ülkelerle aynı haklara sahibiz. Biz Avrupalılara açığız, bu yaptırım konuları olduğu zaman diyoruz ki, ‘Sen Türkiye’yi menfaat paylaşımında yanında görmek istemiyorsun, külfet paylaşımında yanında görmek istiyorsun.’ Bu stratejinin temel kuralına aykırı.”



KKTC VE TÜRK DEVLETLERİ



“Türk devletleri, Macaristan zirvesinde ‘KKTC’nin yeri burasıdır, pozisyonları da budur’ cevabını orada verdi. KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Mevcut anlam çerçevesini Avrupalılar için, işte Rum kesiminin oluşturduğu bir Kıbrıs sorunundan bahsediyoruz. Adada bir realite var. Bu realitede KKTC bir devlettir. Avrupa Birliği ise bu realiteyi kabul etmek istemiyor.”

"ÇÖZÜM KOMİSYONU KISA SÜREDE KURULUR"

Öte yandan 'Terörsüz Türkiye' konusunda Meclis trafiği hızlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’teki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, 45 dakika süren görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye konusunda Meclis’te komisyon kurulması önerisini değerlendirdiklerini belirtti. Kurtulmuş, “Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle İmralı’nın açıklaması, ardından terör örgütünün de bu açıklamaya uyacağını ve silah bırakmayı kabul etmesiyle Türkiye’de yeni bir süreç başlamıştır. Önümüzdeki günlerde netleştirerek, komisyonun nasıl çalışacağını kamuoyuna duyuracağız” dedi.



Komisyonun en kısa sürede kurulmasını istediklerini söyleyen Kurtulmuş, “Memleketimiz için, bölge için Türkiye’nin eline tarihî bir fırsat geçmiştir. Bu süreç bir tek partinin tek başına gerçekleştirebileceği bir süreç değildir. Bu bir al ver meselesi de değildir. Gönüllü bir şekilde birlik beraberlik sürecinin tesis edilmesidir. Bu sürecin açık bir şeklide milletimizin gözü önünde ve planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için bundan sonra TBMM’ye görev düşmektedir. Bunun için ümit ediyorum ki herkes sorumlu bir şekilde elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. TBMM’nin kontrolünde ve müzakere ortamında bu konu tamamı ile gerçekleşmiş olur” diye konuştu.