Türk bayrağının altında direk dansına tepki yağıyor! Valilik'ten açıklama geldi

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde yabancı uyruklu bir kadın, Türk bayrağı direğinde dans etti. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada da tepki yağdı.

Nevşehir Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhâl yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır.

Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir."