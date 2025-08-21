Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türk bayrağının altında direk dansına tepki yağıyor! Valilik'ten açıklama geldi

Türk bayrağının altında direk dansına tepki yağıyor! Valilik'ten açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk bayrağının altında direk dansına tepki yağıyor! Valilik&#039;ten açıklama geldi
Turkiye, Bayrak, Valilik, Suç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nevşehir’de bir turistin Türk bayrağının bulunduğu direkte "direk dansı" yapması sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu olayın ardından Nevşehir Valiliği turist hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde yabancı uyruklu bir kadın, Türk bayrağı direğinde dans etti. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada da tepki yağdı.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Nevşehir Valiliği, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhâl yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır.

Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fiyatlar bir anda düşecek...Marketlerde yeni dönem: Cumhur Reyonu geliyor!BDDK raporu İmamoğlu'nu zora sokacak! Yurt dışından topladığı kredileri bakın ne için kullanmışlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komisyonun en çarpıcı anı! Kahraman gazi, protez gözünü çıkarıp öyle konuştu - GündemProtez gözünü çıkarıp söze başladı! 'Bedel' çıkışıİlk ders zili çalmadan İstanbul Valiliği'nden sokak köpekleri talimatı! "İvedilikle başlatılacak" - GündemValilik talimatı verdi! "İvedilikle başlatılacak"İHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldı - GündemİHA muhabiri unutulmadı! Hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver mezarı başında dualarla anıldıİstanbul Valiliği'nden SMA stantlarıyla ilgili flaş karar: Yüksek sese kesinlikle müsaade edilmeyecek - Gündem"Kesinlikle müsaade edilmeyecek"BDDK raporu İmamoğlu'nu zora sokacak! Yurt dışından topladığı kredileri bakın ne için kullanmışlar - Gündem66 milyar liralık krediyi bakın ne için kullanmışlarFiyatlar bir anda düşecek...Marketlerde yeni dönem: Cumhur Reyonu geliyor! - GündemYeni dönem yolda! Cumhur Reyonu geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...