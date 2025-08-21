Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir hafta yoğun bakımda kalmıştı! Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'den ilk fotoğraf 

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakım servisine kaldırılan Ali Şen (86), tedavisinin ardından Bodrum’un Yalıkavak mahallesindeki çiftliğine döndü. Taburcu olduktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıkan Fenerbahçe'nin eski başkanı Şen'in, oldukça kilo vermesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de 1994-1998 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan iş insanı Ali Şen, Bodrum'da yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir haftalık tedavisi sonrası taburcu edilerek evine dönen Ali Şen’in rahatsızlıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Bir hafta yoğun bakımda kalmıştı! Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'den ilk fotoğraf  - 1. Resim

Ali Şen’in ziyaret eden Bodrumlu kaptan Mustafa Kemal Güneri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Acıbadem’de tedbir amaçlı 5 günün ardından, evinde sıhhatinde, çok şükür Ali Başkanımız. Yalıkavak'tan herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

