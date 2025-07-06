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Karaman'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karaman&#039;da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolu'nun 33. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Yusuf N. (47), yönetimindeki 70 DR 711 plakalı otomobil, köy yolundan ana yola çıkan Ulvi Y. (58) idaresindeki 59 PK 816 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 70 DR 711 plakalı otomobilde bulunan Elif Ayça N. (40), E.S.N. (10) ve H.N.N. (14) yaralandı.

Karaman'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan sürücü Muhammed Yusuf N.'nin 9 No'lu Sağlık Ocağı'nda doktor olduğu öğrenildi.

Kazanın duyulmasının ardından Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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