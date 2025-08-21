Türkiye'nin konuştuğu Ferrari tamir edilmeden satıldı! Yeni sahibi futbolcu...

18 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5'te müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne çıkaran usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarpmış ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

"MÜŞTERİMİZİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları usta Hakan Yılmaz, "Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

FUTBOLCU SATIN ALDI

Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabından aracı tamir etmeden sattığını duyurdu. Aracı en son Bakırköyspor'un formasını terleten 34 yaşındaki Sercan Türk'ün satın aldığı ve kendisinin yaptıracağı öğrenildi.