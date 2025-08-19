Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Müşterisinin 17 milyonluk Ferrari'si ile kaza yapmıştı! Gündemdeki usta konuştu: Aracın kaskosu da yok

Müşterisinin 17 milyonluk Ferrari'si ile kaza yapmıştı! Gündemdeki usta konuştu: Aracın kaskosu da yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Müşterisinin 17 milyonluk Ferrari&#039;si ile kaza yapmıştı! Gündemdeki usta konuştu: Aracın kaskosu da yok
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükçekmece'de müşterisine ait olan yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta Hakan Yılmaz açıklamalarda bulundu. Kazayı nasıl yaptığı ile ilgili konuşan Yılmaz, "Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5'te müşterisinin Ferrari marka aracını test etmek için yola çıkan usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolü kaybederek köprü ayağına çarpmış ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

Müşterisinin 17 milyonluk Ferrari'si ile kaza yapmıştı! Gündemdeki usta konuştu: Aracın kaskosu da yok - 1. Resim

Hakan Yılmaz, yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık."

Müşterisinin 17 milyonluk Ferrari'si ile kaza yapmıştı! Gündemdeki usta konuştu: Aracın kaskosu da yok - 2. Resim

"ARACIN KASKOSU YOK"

Aracın kaskosunun olmadığını belirten Yılmaz, "Hasarı biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.

"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"

Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marius Borg Hoiby kimdir? Veliaht prensesi oğlu hakkındaki suçlamalar gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu nasıl vicdansızlık! Hasta çocuk iddiasıyla para istediler... Gazetecinin dikkati gerçeği ortaya çıkardı - 3. SayfaGazetecinin dikkati gerçeği ortaya çıkardı3 yaşındaki Asaf'tan acı haber geldi! 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti - 3. Sayfa3 yaşındaki Asaf'tan acı haber geldi!Cesedi battaniyeye sarılı halde bulundu! Küçük çocuğun sır dolu ölümü: Detaylar korkunç - 3. SayfaKüçük çocuğun sır dolu ölümü: Detaylar korkunçErzincan'da feci olay! Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam öldü - 3. SayfaDevrilen ağacın altında kalan yaşlı adam öldüBakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi - 3. Sayfaİstanbul’da operasyon! 305 kilogram madde ele geçirildiKayseri'de dehşet! Alkol masasındaki kavga kurşun yağmuruyla sona erdi - 3. SayfaAlkol masasındaki kavga kurşun yağmuruyla sona erdi
Sonraki Haber Yükleniyor...