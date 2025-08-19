Müşterisinin 17 milyonluk Ferrari'si ile kaza yapmıştı! Gündemdeki usta konuştu: Aracın kaskosu da yok

Dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5'te müşterisinin Ferrari marka aracını test etmek için yola çıkan usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolü kaybederek köprü ayağına çarpmış ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

Hakan Yılmaz, yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık."

"ARACIN KASKOSU YOK"

Aracın kaskosunun olmadığını belirten Yılmaz, "Hasarı biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.

"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"

Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" ifadelerini kullandı.