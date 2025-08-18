Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Büyükçekmece'de milyonluk kaza: Spor arabayı pert eden kişi tamir ustası çıktı

Büyükçekmece'de milyonluk kaza: Spor arabayı pert eden kişi tamir ustası çıktı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükçekmece'de 17 milyon değerindeki Ferrari marka spor araç, kaza yaparak köprü ayağına çarptı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken milyonluk kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kaza yapan kişinin, aracı tamir eden usta olduğu ortaya çıktı. Ustanın, aracı tamir ettikten sonra test sürüşü esnasında kaza yaptığı öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece'de sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği 17 milyon değerindeki Ferrari marka spor araç, köprünün ayağına çarparak ağır hasar aldı.

Büyükçekmece'de milyonluk kaza: Spor arabayı pert eden kişi tamir ustası çıktı - 1. Resim

MİLYONLUK ARAÇ PERT OLDU

Kaza saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 kara yolu Ekinoba mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale geldi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken milyonluk kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de milyonluk kaza: Spor arabayı pert eden kişi tamir ustası çıktı - 2. Resim

USTA, TEST SÜRÜŞÜNDE KAZA YAPMIŞ

Sürücünün, aracı tamir eden usta olduğu öğrenildi. Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

