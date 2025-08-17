AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete trafik kazası geçirdi.

Kaza, Seydikemer-Fethiye kara yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GDB 730 plakalı otomobil ile 48 ANM 746 plakalı ve içerisinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu 48 KM 953 plakalı otomobil çarpıştı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.