AK Parti'ye geçen belediye başkanından 'Erdoğan' jesti! Odasındaki detay dikkat çekti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'ye geçen 9 belediye başkanını ilan etti.

AK PARTİ ROZETİNİ TAKTILAR

Bu kapsamda, CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, İyi Parti'den istifa eden Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ile bağımsız belediye başkanları Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'a rozetleri takıldı.

ODASINA ERDOĞAN'IN PORTRESİNİ ASTI

Bu gelişme siyaset kulislerini canlandırırken Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca'nın makam odasındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Fazlaca'nın makam odasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı görüldü.