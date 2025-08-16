Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye yazdı: Gazze insanlığın ortak sınavı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail’in Gazze’de soykırımına karşı uluslararası kamuoyunu bir kez daha harekete geçmeye çağırdı.

Katar merkezli El Cezire için “İnsanlığın vicdanı Gazze’de sınanıyor” başlıklı makale kaleme alan CumhurbaşkanıErdoğan, özetle şunları kaydetti:

Gazze Şeridi’ndeki trajedi, dar bir coğrafi alana sıkışmış bir çatışmadan ibaret değildir. Aksine, tüm insanlığın vicdanını yaralayan ve her geçen gün ağırlaşan insanlık felaketidir.

Açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehlikesi, Gazze’yi tam bir insani çöküşe sürüklemektedir. Bugüne dek 61 binden fazla Filistinli, İsrail saldırılarında hayatını kaybetmiştir ve bunların çoğu kadın ve çocuktur. Bu tablo, sadece bir savaşın değil, aynı zamanda sistematik bir yok etme politikasının da açık bir göstergesidir.

BATI’NIN TUTUMU İKİRCİKLİ

Dünyanın bu içler acısı duruma sessiz kalması veya zayıf tepkiler vermesi, acıyı derinleştirmekten ve zulmün devamına zemin hazırlamaktan başka bir işe yaramamaktadır.

Batı’nın diğer krizlerde harekete geçmek için acele ederken Gazze’ye karşı ikircikli bir yaklaşım benimsemesi, ilke ve kurallara dayandığı iddia edilen uluslararası düzenin güvenilirliğini zedeliyor. Ukrayna krizine gösterilen hızlı ve kapsamlı ilgi Gazze’ye de gösterilmiş olsaydı, bugün çok daha farklı bir manzarayla karşı karşıya olurduk.

BÖLGE TEHDİT ALTINDA

Gazze’deki şiddet sadece Filistin halkının istikrarını değil, tüm bölgenin istikrarını tehdit etmektedir. İsrail ile İran arasındaki gerilim, geniş çaplı bir çatışma riskini artırmaktadır. Bu durum, Doğu Akdeniz’den Basra Körfezi’ne kadar tüm bölgenin güvenlik dengelerini sarsabilir.

Gazze meselesi sadece bir insani kriz değil; aynı zamanda küresel barış ve güvenlik için stratejik bir konudur. Çözüm yolları genel hatlarıyla bellidir. Öncelikle, derhâl ve şartsız bir ateşkes ilan edilmeli ve tüm saldırılar durdurulmalıdır. Gıda, su ve tıbbi yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması için insani koridorlar açılmalı ve sivillerin korunması için uluslararası mekanizmalar kurulmalıdır.

TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLET

Kalıcı barışın temeli, bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin tanınmasıdır. İki devletli çözüm, bölgede barış ve istikrarın yegâne anahtarıdır.

Filistin ve Gazze meselesi, sınırları aşan, tüm insanlığın ortak sınavıdır. Bosna ve Ruanda’da yaşananları görmezden gelenler, insanlığın onuru için ödediği ağır bedelleri unutmamalıdır.

Gazze’nin kaybedecek vakti yok; uluslararası toplum, küresel vicdanın sesine kulak vermeli ve harekete geçmelidir. İnsanlığın geleceği, bugün attığımız adımların cesaretiyle şekillenecektir.