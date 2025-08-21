Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Komisyonda Öcalan ve Kürtçe konuşma krizi! Bu sefer Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuştu

Komisyonda Öcalan ve Kürtçe konuşma krizi! Bu sefer Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Komisyonda Öcalan ve Kürtçe konuşma krizi! Bu sefer Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuştu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun dün yapılan beşinci toplantısında Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri ile STK’ları dinledi. Cumartesi Anneleri, Meclis Başkanlığına komisyondan bekledikleri taleplerine ilişkin 12 sayfalık bir rapor sundu.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Raporda, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması, Galatasaray Meydanı’ndaki yasakların kaldırılması istendi. Barış Anneleri ise terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması ve komisyonun Öcalan’ı dinlemesini istedi.

Bu arada, komisyonda söz alan Barış Annelerinden Nezahat Teke, Türkçesinin yetersiz olduğunu ifade etti. DEM’li Meral Danış Beştaş, gönüllü tercüme yapabileceğini söyledi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul kurallarının geçerli olduğunu belirterek, bu talebi reddetti. Teke de konuşmasını Türkçe yaptı. Kurtulmuş “Türkçeniz buradaki 51 milletvekilinden daha iyiymiş” dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Abdulcemil Kırımoğlu'ndan pazarlıklara tepki! Kırım rüşvet aracı olamaz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Abdulcemil Kırımoğlu'ndan pazarlıklara tepki! Kırım rüşvet aracı olamaz - GündemKırımoğlu'ndan pazarlıklara tepki!Öğrencilerin talebi kiraları uçurdu! Barınma ihtiyacı fırsatçılara yaradı - GündemÖğrencilerin talebi kiraları uçurdu!Japonya Savunma Bakanı'ndan, Baykar'a ziyaret - GündemJaponya Savunma Bakanı'ndan, Baykar'a ziyaretOrta Doğu'da ateşkes ihlali! Savaş uçakları havalandı, İran destekli güçler vuruldu - GündemOrta Doğu'da ateşkes ihlali!Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtuldu, kayıp iki çocuk aranıyor - Gündem6 kişi kurtuldu, kayıp iki çocuk aranıyorBursa'da kanlı şaman ayini! Evinde keçi ve horoz kesen şüpheli tutuklandı - GündemEvinde keçi ve horoz kesen şüpheli tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...