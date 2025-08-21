Komisyonda Öcalan ve Kürtçe konuşma krizi! Bu sefer Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuştu

HABER MERKEZİ / ANKARA - Raporda, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması, Galatasaray Meydanı’ndaki yasakların kaldırılması istendi. Barış Anneleri ise terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması ve komisyonun Öcalan’ı dinlemesini istedi.

Bu arada, komisyonda söz alan Barış Annelerinden Nezahat Teke, Türkçesinin yetersiz olduğunu ifade etti. DEM’li Meral Danış Beştaş, gönüllü tercüme yapabileceğini söyledi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul kurallarının geçerli olduğunu belirterek, bu talebi reddetti. Teke de konuşmasını Türkçe yaptı. Kurtulmuş “Türkçeniz buradaki 51 milletvekilinden daha iyiymiş” dedi.