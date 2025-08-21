Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli oldu

Kuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruluş Osman&#039;ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli oldu
Kuruluş Osman, ATV, Burak Özçivit, Mert Yazıcıoğlu, Yeni Sezon, Dizi, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla birlikte yepyeni bir döneme giriyor. 7. sezon onayını alan dizide başrolü üstlenen Burak Özçivit, sürpriz bir kararla projeden ayrıldı. Yerine Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakteriyle başrol koltuğuna oturdu. Merakla takip edilen dizinin yeni adı da belli oldu.

Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonda taze hikayesi ve yenilenen oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken yeni bir gelişme yaşandı. 

7. SEZONDA “SULTAN ORHAN” ADIYLA GELİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ATV ekranlarında yayınlanacak olan, Bozdağ Film imzalı yapımın ismiyle ilgili sosyal medyada “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” gibi alternatifler konuşulsa da, son karar değişmezse dizinin yeni adı “Sultan Orhan” olacak. Senaryosu ise Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç ve Rabia Balcı tarafından kaleme alınacak.

Kuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli oldu - 1. Resim

MERT YAZICIOĞLU, CİHAN ÜNAL VE BENNU YILDIRIMLAR KADRODA

Dizinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenirken, başrollerde Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Cihan Ünal (Osman Bey) ve Bennu Yıldırımlar (Malhun Hatun) yer alacak. Nilüfer Hatun karakteri için ise Alina Boz ile görüşmelerin sürdüğü edinilen bilgiler arasında.

Kuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli oldu - 2. Resim

ESKİ KARAKTERLERLE YOLA DEVAM

Öte yandan kulis bilgilerine göre dizinin sevilen karakterlerden Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin Bey), Belgin Şimşek (Gonca Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran Bey) yeni sezonda da kadroda olacak. 

Kuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli oldu - 3. Resim

Ayrıca Fatma Hatun için Mahassine Merabet, Halime Hatun içinse Elif Uslusoy ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kayseri'de otobüs kazası son dakika! Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu mu?5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Instagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı - MagazinInstagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Fahriye Evcen'den dikkat çeken açıklama geldi - Magazin'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Dikkat çeken açıklamaÜnlü sunucu Seray Sever'den korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi - MagazinÜnlü sunucudan korkutan haber! Trafik kazası geçirdi16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi - Magazin16 kilo vermişti... Kahvaltı tabağını paylaştıKendini oğluna adamış, tası tarağı toplayıp gitmişti! Ünlü spiker Sonay Dikkaya son haliyle ortaya çıktı - MagazinÜnlü spiker Sonay Dikkaya son haliyle ortaya çıktıŞarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Son haliyle ağızları açık bıraktı - MagazinÜnlü şarkıcı imaj değişikliği yaptı! Son haliyle ağızları açık bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...