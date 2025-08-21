Kuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli oldu

Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonda taze hikayesi ve yenilenen oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken yeni bir gelişme yaşandı.

7. SEZONDA “SULTAN ORHAN” ADIYLA GELİYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ATV ekranlarında yayınlanacak olan, Bozdağ Film imzalı yapımın ismiyle ilgili sosyal medyada “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” gibi alternatifler konuşulsa da, son karar değişmezse dizinin yeni adı “Sultan Orhan” olacak. Senaryosu ise Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç ve Rabia Balcı tarafından kaleme alınacak.

MERT YAZICIOĞLU, CİHAN ÜNAL VE BENNU YILDIRIMLAR KADRODA

Dizinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstlenirken, başrollerde Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Cihan Ünal (Osman Bey) ve Bennu Yıldırımlar (Malhun Hatun) yer alacak. Nilüfer Hatun karakteri için ise Alina Boz ile görüşmelerin sürdüğü edinilen bilgiler arasında.

ESKİ KARAKTERLERLE YOLA DEVAM

Öte yandan kulis bilgilerine göre dizinin sevilen karakterlerden Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin Bey), Belgin Şimşek (Gonca Hatun) ve Yiğit Uçan (Boran Bey) yeni sezonda da kadroda olacak.

Ayrıca Fatma Hatun için Mahassine Merabet, Halime Hatun içinse Elif Uslusoy ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.