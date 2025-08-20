Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evliliğinde kriz derinleşiyor! Bu kez 'Şiddet' iddiaları gündemde

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evliliğinde kriz derinleşiyor! Bu kez ‘Şiddet’ iddiaları gündemde

Uzun süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftiyle ilgili bu kez şiddet iddiaları gündeme geldi. Söylentilere göre evde çıkan tartışma sırasında komşular yüksek sesler duydu, ikilinin arasındaki kavganın tatilde de devam ettiği öne sürüldü.

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan ve 2017’de görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, şaşırtıcı bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Magazin dünyasının örnek gösterilen çifti hakkında geçtiğimiz günlerde boşanma söylentileri yayılmıştı. Özçivit ile Evcen son olarak evde çıkan tartışma ve şiddet olayıyla magazin gündemine oturdu.

‘BOŞANIYORLAR’ SÖYLENTİSİ ALIP BAŞINI GİTTİ 

Instagram’da paylaştıkları lüks tatil fotoğrafları, uyumlu tarzları ve özenli doğum günü kutlamalarıyla sık sık gündeme gelen çift, Fahriye Evcen’in sosyal medya hamlesiyle dikkat çekmişti. Instagram’da yaklaşık 14 milyon takipçisi bulunan Evcen’in, profilinden soyadını kaldırması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmamıştı. Bu durum bazı kişiler tarafından ‘boşanıyorlar’ olarak yorumlanmıştı.
İlk etapta çiftten herhangi bir açıklama gelmedi. Saatler sonra Fahriye Evcen’in kaldırdığı ‘Özçivit’ soyadını yeniden profiline eklemesi, ‘sorun yok’ olarak değerlendirildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evliliğinde kriz derinleşiyor! Bu kez ‘Şiddet’ iddiaları gündemde - 1. Resim

ARTO: ŞİDDET VAR DİYE DUYDUM

Tüm bu sürecin ardından öne sürülen yeni iddia, kamuoyunun ilgisini daha da artırdı. Beyaz Magazin'e göre, çiftin evinde sert bir tartışma yaşandı. Komşuların yüksek sesler duyduğu ve tartışmanın zaman zaman şiddetli boyutlara ulaştığı öne sürüldü. İkilinin son yaşananların ardından çıktıkları tatilde de tartışmaya devam ettikleri belirtildi. 

Arto bugünkü yayında “İlişkileri iyi değil. Ben şiddet var diye duydum. Komşularından yüksek dozda sesler geldiği söyleniyor” dedi. Programın diğer sunucusu Sinem Yıldız ise “Fotoğraflarda mutsuz. Bu kızı kocası güldürmüyor mu acaba? Kadın dışarda mutsuzsa evdeki adamdan biliriz biz” ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evliliğinde kriz derinleşiyor! Bu kez ‘Şiddet’ iddiaları gündemde - 2. Resim

AÇIKLAMA GELMEDİ

Henüz ne çifte yakın kaynaklardan ne de menajerlerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. İki çocuk sahibi çiftin şiddet söylentileri sonrası nasıl bir tepki verecekleri merak konusu oldu.

