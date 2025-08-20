Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evliliğinde kriz derinleşiyor! Bu kez ‘Şiddet’ iddiaları gündemde

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan ve 2017’de görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, şaşırtıcı bir iddiayla yeniden gündeme geldi. Magazin dünyasının örnek gösterilen çifti hakkında geçtiğimiz günlerde boşanma söylentileri yayılmıştı. Özçivit ile Evcen son olarak evde çıkan tartışma ve şiddet olayıyla magazin gündemine oturdu.

İlgili Haber Boşanıyorlar mı? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden dikkat çeken yeni hamle

‘BOŞANIYORLAR’ SÖYLENTİSİ ALIP BAŞINI GİTTİ

Instagram’da paylaştıkları lüks tatil fotoğrafları, uyumlu tarzları ve özenli doğum günü kutlamalarıyla sık sık gündeme gelen çift, Fahriye Evcen’in sosyal medya hamlesiyle dikkat çekmişti. Instagram’da yaklaşık 14 milyon takipçisi bulunan Evcen’in, profilinden soyadını kaldırması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmamıştı. Bu durum bazı kişiler tarafından ‘boşanıyorlar’ olarak yorumlanmıştı.

İlk etapta çiftten herhangi bir açıklama gelmedi. Saatler sonra Fahriye Evcen’in kaldırdığı ‘Özçivit’ soyadını yeniden profiline eklemesi, ‘sorun yok’ olarak değerlendirildi.

ARTO: ŞİDDET VAR DİYE DUYDUM

Tüm bu sürecin ardından öne sürülen yeni iddia, kamuoyunun ilgisini daha da artırdı. Beyaz Magazin'e göre, çiftin evinde sert bir tartışma yaşandı. Komşuların yüksek sesler duyduğu ve tartışmanın zaman zaman şiddetli boyutlara ulaştığı öne sürüldü. İkilinin son yaşananların ardından çıktıkları tatilde de tartışmaya devam ettikleri belirtildi.

Arto bugünkü yayında “İlişkileri iyi değil. Ben şiddet var diye duydum. Komşularından yüksek dozda sesler geldiği söyleniyor” dedi. Programın diğer sunucusu Sinem Yıldız ise “Fotoğraflarda mutsuz. Bu kızı kocası güldürmüyor mu acaba? Kadın dışarda mutsuzsa evdeki adamdan biliriz biz” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Henüz ne çifte yakın kaynaklardan ne de menajerlerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. İki çocuk sahibi çiftin şiddet söylentileri sonrası nasıl bir tepki verecekleri merak konusu oldu.