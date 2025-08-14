Boşanıyorlar mı? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden dikkat çeken yeni hamle

2013’te birlikte rol aldıkları “Çalıkuşu” dizisinde tanışan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017’de evlenerek mutlu birlikteliklerini resmileştirmişti.

Çift, 13 Nisan 2019’da ilk oğulları Karan’ı, 18 Ocak 2023’te ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına almışlardı.

SOYADINI KALDIRMASI AYRILIK İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in sosyal medya hesabından “Özçivit” soyadını kaldırması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Ancak Evcen, kısa süre sonra soyadını yeniden ekleyerek söylentilere son verdi. Ünlü oyuncu, hikâye bölümünden eşi Burak Özçivit’le romantik bir fotoğraf paylaşarak boşanma dedikodularını da net bir şekilde yalanladı.