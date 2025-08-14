Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Boşanıyorlar mı? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden dikkat çeken yeni hamle

2013’te “Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışıp 2017’de evlenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit hakkında ortaya atılan “boşanma” iddiaları gündem oldu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan ikili, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla bu söylentilere nokta koydu.

2013’te birlikte rol aldıkları “Çalıkuşu” dizisinde tanışan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017’de evlenerek mutlu birlikteliklerini resmileştirmişti.

Çift, 13 Nisan 2019’da ilk oğulları Karan’ı, 18 Ocak 2023’te ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına almışlardı.

SOYADINI KALDIRMASI AYRILIK İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in sosyal medya hesabından “Özçivit” soyadını kaldırması, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Ancak Evcen, kısa süre sonra soyadını yeniden ekleyerek söylentilere son verdi. Ünlü oyuncu, hikâye bölümünden eşi Burak Özçivit’le romantik bir fotoğraf paylaşarak boşanma dedikodularını da net bir şekilde yalanladı.

