Haberler > Magazin > Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında boşanma iddiası: Sosyal medya detayı gözden kaçmadı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında boşanma iddiası: Sosyal medya detayı gözden kaçmadı

- Güncelleme:
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında boşanma iddiası: Sosyal medya detayı gözden kaçmadı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkileri 2017’de görkemli bir düğünle evliliğe dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, şaşırtan bir iddiayla gündeme geldi. Magazin dünyasının en uyumlu çiftleri arasında gösterilen ikilinin boşanacakları iddia edildi. Sosyal medyada yaşanan bir gelişme “Evliliğe gölge düştü” yorumlarına neden oldu.

Magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu kez romantik paylaşımlarıyla değil, sosyal medyada dikkat çeken bir değişiklikle gündeme geldi. Güzel oyuncunun Instagram profilinden 'Özçivit' soyadını kaldırması, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında boşanma iddiası: Sosyal medya detayı gözden kaçmadı - 1. Resim

2013 yılında birlikte rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinde yolları kesişen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti.

İlk oğulları Karan’ı 13 Nisan 2019’da, ikinci oğulları Kerem’i ise 18 Ocak 2023’te kucaklarına alan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında boşanma iddiası: Sosyal medya detayı gözden kaçmadı - 2. Resim

SOYADINI SİLDİ

Instagram’da yer verdikleri lüks tatil kareleri, uyumlu tarzları ve özenle hazırlanan doğum günü kutlamalarıyla sıkça konuşulan çift, bu kez Fahriye Evcen’in sosyal medya hamlesiyle gündeme geldi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında boşanma iddiası: Sosyal medya detayı gözden kaçmadı - 3. Resim

Yaklaşık 14 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında, profilinde yer alan 'Fahriye Evcen Özçivit' ifadesini kaldırması, dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

AYRILIK İDDİALARI ALEVLENDİ

Ayrılık iddialarının hızla yayılmasının ardından Fahriye Evcen, 'Özçivit' soyadını yeniden sosyal medya profilinde kullanmaya başladı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında boşanma iddiası: Sosyal medya detayı gözden kaçmadı - 4. Resim

DEDİKODULAR SONRASI GÜNCELLEME GECİKMEDİ

“Ayrılık mı geliyor?” yorumları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin hayranları gelişmeleri merakla takip etti. Ancak bu sessizlik fazla uzun sürmedi. Birkaç saat içinde Fahriye Evcen’in profilinde 'Özçivit' soyadını yeniden eklediği fark edildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında boşanma iddiası: Sosyal medya detayı gözden kaçmadı - 5. Resim

Ünlü çiftten boşanma iddialarına dair resmi bir açıklama gelmedi, yaşanan bu küçük profil değişikliği adeta sosyal medyada fırtına etkisine neden oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

12 Ağustos Antalya'da gözaltına alınanlar kim isimler ne?
