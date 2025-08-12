Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında boşanma iddiası: Sosyal medya detayı gözden kaçmadı

Magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bu kez romantik paylaşımlarıyla değil, sosyal medyada dikkat çeken bir değişiklikle gündeme geldi. Güzel oyuncunun Instagram profilinden 'Özçivit' soyadını kaldırması, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.

2013 yılında birlikte rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinde yolları kesişen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti.

İlk oğulları Karan’ı 13 Nisan 2019’da, ikinci oğulları Kerem’i ise 18 Ocak 2023’te kucaklarına alan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

SOYADINI SİLDİ

Instagram’da yer verdikleri lüks tatil kareleri, uyumlu tarzları ve özenle hazırlanan doğum günü kutlamalarıyla sıkça konuşulan çift, bu kez Fahriye Evcen’in sosyal medya hamlesiyle gündeme geldi.

Yaklaşık 14 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında, profilinde yer alan 'Fahriye Evcen Özçivit' ifadesini kaldırması, dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

AYRILIK İDDİALARI ALEVLENDİ

Ayrılık iddialarının hızla yayılmasının ardından Fahriye Evcen, 'Özçivit' soyadını yeniden sosyal medya profilinde kullanmaya başladı.

DEDİKODULAR SONRASI GÜNCELLEME GECİKMEDİ

“Ayrılık mı geliyor?” yorumları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin hayranları gelişmeleri merakla takip etti. Ancak bu sessizlik fazla uzun sürmedi. Birkaç saat içinde Fahriye Evcen’in profilinde 'Özçivit' soyadını yeniden eklediği fark edildi.

Ünlü çiftten boşanma iddialarına dair resmi bir açıklama gelmedi, yaşanan bu küçük profil değişikliği adeta sosyal medyada fırtına etkisine neden oldu.