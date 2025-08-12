Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Eski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldiler

Eski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldiler

- Güncelleme:
Eski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldiler
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı, 21. Yaşına girdi. Ünlü televizyoncu, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı; Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa ile yoğun iş temposuna rağmen fırsat buldukça vakit geçirmeye özen gösteriyor. 

LEYLA ILICALI 21 OLDU

Ünlü isim son olarak yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz’dan olan kızı Leyla Ilıcalı 21 yaşına girdi. Ilıcalı, Leyla’nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

Eski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldiler - 1. Resim

“BABANI HEP GURURLANDIRDIN”

Mesajında ise “Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Bebekkenki tatlılığını özlemiyor değilim ama büyüdükçe babanı hep gururlandırdın ve mutlu ettin. Nice güzel yaşların olsun, hep 3 gün kutlayalım” ifadelerine yer verdi.

Eski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldiler - 2. Resim

ZEYNEP ILICALI'YI DA PAYLAŞTI

Ilıcalı’nın paylaştığı fotoğraflarda eski eşi Zeynep Yılmaz’ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Kareleri görenler “Eski eşler bir arada” yorumları yaptı.

Eski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldiler - 3. Resim

Acun Ilıcalı ile ilişkisi, 1993'te tanışmalarıyla başladı. 2003’te evlendiler ve bu birlikteliklerinin meyvesi olarak Leyla (2004 doğumlu) ve Yasemin (2007 doğumlu) adında iki kızları dünyaya geldi. Çift, 2016 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Eski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldiler - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
