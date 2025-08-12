Eski eşler yan yana… Kutlamada bir araya geldiler

Dört kız çocuğu olan Acun Ilıcalı; Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa ile yoğun iş temposuna rağmen fırsat buldukça vakit geçirmeye özen gösteriyor.

LEYLA ILICALI 21 OLDU

Ünlü isim son olarak yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz’dan olan kızı Leyla Ilıcalı 21 yaşına girdi. Ilıcalı, Leyla’nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

“BABANI HEP GURURLANDIRDIN”

Mesajında ise “Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Bebekkenki tatlılığını özlemiyor değilim ama büyüdükçe babanı hep gururlandırdın ve mutlu ettin. Nice güzel yaşların olsun, hep 3 gün kutlayalım” ifadelerine yer verdi.

ZEYNEP ILICALI'YI DA PAYLAŞTI

Ilıcalı’nın paylaştığı fotoğraflarda eski eşi Zeynep Yılmaz’ın da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Kareleri görenler “Eski eşler bir arada” yorumları yaptı.

Acun Ilıcalı ile ilişkisi, 1993'te tanışmalarıyla başladı. 2003’te evlendiler ve bu birlikteliklerinin meyvesi olarak Leyla (2004 doğumlu) ve Yasemin (2007 doğumlu) adında iki kızları dünyaya geldi. Çift, 2016 yılında anlaşmalı olarak boşandı.