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Yat buluşmasında 16.2 milyar liralık vurgun! Acun Ilıcalı’nın arkadaşı neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yat buluşmasında 16.2 milyar liralık vurgun! Acun Ilıcalı’nın arkadaşı neye uğradığını şaşırdı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı olduğu bilinen medya patronu Ricardo Salinas Pliego, lüks bir yat görüşmesinde tanıştığı iki kişiye inanarak sahte bir anlaşma imzaladı. Bu dolandırıcılık sonucu yaklaşık 400 milyon dolar (yaklaşık 16.2 milyar lira) kaybetti.

Meksikalı medya patronu Ricardo Salinas Pliego’nun büyük bir dolandırıcılığın kurbanı olduğu ortaya çıktı. 2021’de Bitcoin yatırımı için 400 milyon dolarlık kredi arayışına giren Pliego’ya, “Astor Capital Fund” adlı ve ABD’nin köklü Astor ailesinin ismini kullanan sahte bir fon önerildi.

SAHTE BELGELERİ İMZALAMIŞ

Pliego, kendisini “Thomas Astor Mellon” olarak tanıtan kişiyle lüks bir yatta görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Ardından, “Gregory Mitchell” ismini kullanan bir başka kişiyle anlaşmaya vardı ve mühürlü sahte belgeleri imzaladı.

Üç yıl sonra dolandırıldığını fark eden Pliego’nun 400 milyon dolarlık hisseleri çoktan satılmıştı. Görüştüğü kişilerin dolandırıcılık sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Yat buluşmasında 16.2 milyar liralık vurgun! Acun Ilıcalı’nın arkadaşı neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

“KENDİMİ APTAL GİBİ HİSSETTİM”

Yaşadığı kayıp sonrası Pliego, “Kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum” sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

110 METRELİK YATLA GELMİŞTİ

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas, uzun süredir iş yaptığı yakın arkadaşı Acun Ilıcalı’nın davetiyle bu yaz da Türkiye’ye gelmişti. 110 metrelik dev yatı “Lady Moura” ile Marmaris kıyılarına demir atan Ricardo Salinas, Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı’yla buluşmuştu.

Yat buluşmasında 16.2 milyar liralık vurgun! Acun Ilıcalı’nın arkadaşı neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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