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Transfer yasağı almıştı! Türkiye'den Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı, Hull City, Enis Destan, Trabzonspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de kupasız geçen 2024-2025 sezonunun ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Enis Destan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiltere Futbol Ligi (EFL), finansal sorunları nedeniyle Championship'te mücadele eden kulübe geçtiğimiz günlerde transfer yasağı getirmişti. 

Fenerbahçe'de 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç başkanlığındaki yönetime giren ve 11 Haziran 2025'te asbaşkanlık görevini bırakan Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Trabzonspor'da oynayan Enis Destan ile prensip anlaşmasına vardı.

Transfer yasağı almıştı! Türkiye'den Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor - 1. Resim

KİRALIK TRANSFER

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşan İngiliz kulübü, Enis Destan'ın "evet" demesinin ardından Trabzonspor ile görüşmelere başladı.

Championship'te mücadele eden Hull City'nin transfer yasağı bulunuyor. İngiliz kulübü, şu anda kiralık ve bonservisi elinde futbolcuları kadrosuna katabiliyor. Enis için Trabzonspor ile anlaşma sağlanması durumunda, transferin kiralık gerçekleşmesi bekleniyor. 

Transfer yasağı almıştı! Türkiye'den Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor - 2. Resim

TRABZONSPOR'DAN ENİS DESTAN AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyet Kafkas, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Enis Destan için gelişme var. 1-2 gün içinde transferi gerçekleşecek. 3-4 oyuncumuza teklif var, bunları değerlendiriyoruz. Gençlerin gidip oynamalarını önemsiyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz, teknik direktörümüzle birlikte karar vereceğiz. Enis kısa sürede gidebilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

26 MAÇTA 2 GOL, 2 ASİST

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon 26 karşılaşmada süre alan Enis Destan, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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