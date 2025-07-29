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Bülent Ersoy’dan şaşırtan paylaşım! 16 bin TL’yi geri istedi, sosyal medya karıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bülent Ersoy’dan şaşırtan paylaşım! 16 bin TL’yi geri istedi, sosyal medya karıştı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanatçı Bülent Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla 16 bin TL’lik borcunun hala ödenmediğini dile getirerek, borçlu kişinin kimliğini açıkça paylaştı. Serveti saymakla bitmeyen Ersoy’un yaptığı bu ifşa herkesi şaşırttı.

İstanbul'da 28 daire ve 4 ultra lüks villa, popüler tatil bölgelerinde birden fazla evi, hatta Marmaris'te denize sıfır özel bir adası olduğu söylenen Bülent Ersoy sosyal medyada hesabından yaptığı şaşırtan paylaşımla gündeme geldi. 

16 BİN TL HESABIMA YATACAK

Instagram hesabından iki ayrı banka dekontu paylaşan Bülent Ersoy, ismini açıkça belirttiği bir kişiye 16 bin TL borç verdiğini ve bu tutarın halen ödenmediğini duyurdu. Ersoy, söz konusu kişiye hitaben yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Berkay T. beyefendiye dekontlarıyla da sabit olduğu üzere talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz benden yalvar yakar istediğiniz. Yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insani duygularla acıdığım için size göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak.”

Bülent Ersoy’dan şaşırtan paylaşım! 16 bin TL’yi geri istedi, sosyal medya karıştı - 1. Resim

DEKONTLARI PAYLAŞTI

Ersoy 16 bin TL’yi geri almak için paranın kendi hesabından yollandığını ispat eden iki ayrı dekontu da paylaştı. 

Bülent Ersoy’dan şaşırtan paylaşım! 16 bin TL’yi geri istedi, sosyal medya karıştı - 2. Resim

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak olay sosyal medyada geniş yankı uyandırınca, Ersoy bir süre sonra yaptığı paylaşımları kaldırdı. Buna rağmen geri istediği 16 bin TL, sosyal medyada konuşulmaya devam etti. Bazı takipçileri “Valla yeri gelir 16 binin peşine düşmem, yeri gelir 16 kuruşun hesabını sorarım” tarzı yorumlarla Ersoy’a destek verirken bazıları ise Ersoy’un bu paylaşımlarını gereksiz buldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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