Burak Özçivit’in 200 bin dolarlık kurdele anı! Nedeni ağızları açık bıraktı

Yakın zamanda Kuruluş Osman'dan yapımcıyla bölüm başı ücret krizi yaşadığı için ayrılan Burak Özçivit, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. İddiaya göre ünlü oyuncu bir çocuğun yürüme partisine katıldı, kendisine törene geldiği için verilen ücret dudak uçuklattı.

Sık sık yurt dışındaki özel etkinliklere katılan Özçivit, bu kez bir çocuğun yürümeye başlaması şerefine düzenlenen kurdele kesme törenine davet edildi.

Yürüme partisi sırasında kurdele keserken görüntülenen Burak Özçivit’in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

İddialara göre ünlü isim, etkinlikte yer alması karşılığında 200 bin dolar (yaklaşık 8 milyon 150 bin TL) kazandı. Rakamın doğruluğu henüz netlik kazanmasa da sosyal medyada söz konusu olay çok konuşuldu.

HAK VEREN DE OLDU ELEŞTİREN DE…

Özçivit’in kurdele keserken kaydedilen görüntüleri tartışmalara da neden oldu. Bazı kullanıcılar iddia edilen ücreti eleştirirken, bazıları ise ünlü isimlerin özel davetlere katılmasının gayet normal olduğunu savundu.

Oyuncu ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.