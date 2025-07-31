Kuruluş Osman yeni başrol kim? Burak Özçivit'in yerine geçen isim belli oldu

ATV'nin reyting rekorları kırarak seyirciyi ekranlara kilitleyen dizisi Kuruluş Osman'da 7. sezon hazırlıkları devam ediyor. Başrol oyuncusu Burak Özçivit, bölüm başı ücret konusunda yapım şirketi Bozdağ Film ile anlaşamayınca diziden ayrıldı.

Peki Kuruluş Osman dizisinde yeni başrol kim oldu, Burak Özçivit'in yerini hangi oyuncu aldı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BAŞROL KİM?

Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman'da yeni başrol oyuncusu belirlendi. Yapım şirketi dizi ile ilgili son dakika gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Buna göre, Kuruluş Osman’ın yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu. Mert Yazıcıoğlu ise Bozdağ Film’in Instagram üzerinden yaptığı açıklamaya, “Hayırlı olsun” notunu düştü.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Yazıcıoğlu, oyunculuk eğitimleri alarak kariyerine “Dedemin İnsanları” filmiyle başladı. Televizyon ekranlarında ise “Kayıp Şehir”, “Karagül” (2013-2016), “Umuda Kelepçe Vurulmaz”, “Mehmed: Bir Cihan Fatihi”, “Bir Litre Gözyaşı” ve “Aşk 101” gibi projelerde rol aldı.

Mert Yazıcıoğlu, 2018’de “İyi Oyun” filminde “Cenk” karakterini canlandırdı. 2023-2025 yıllarında ise “Kızıl Goncalar” dizisinde "Cüneyd" karakteriyle seyircilerin karşısına çıktı.