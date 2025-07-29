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Burak Özçivit’in ardından bir veda daha! Ünlü oyuncu da Kuruluş Osman’dan ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Burak Özçivit’in ardından bir veda daha! Ünlü oyuncu da Kuruluş Osman’dan ayrıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının çok izlenen ve dünyanın farklı ülkelerinde de milyonlarca seyircisi olan Kuruluş Osman’da yeni sezon öncesi şaşırtan bir ayrılık haberi daha geldi. Osman Bey’i oynayan Burak Özçivit’in ardından Fatma Hatun’u canlandıran Leyla Kırşan’ın da projeye veda ettiği ortaya çıktı.

Merakla takip edilen dönem dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonunda köklü bir değişimle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda zaman atlaması yaşanacağı ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılları ile ilk kurumsallaşma sürecine odaklanılacağı öğrenildi.

BURAK ÖZÇİVİT: VEDALAŞMAK BÜYÜK ERDEM

6 sezondur dizide Osman Bey’i başarıyla canlandıran Burak Özçivit, yeni sezon öncesi yapımcıyla yaptığı görüşmelerde bölüm başı 4 milyon TL ücret talep etmişti. Ancak bu talep yapım tarafından kabul edilmedi. Taraflar anlaşamayınca Özçivit sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını duyurdu.

Özçivit mesajında “Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı oluşturmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere” ifadelerine yer vermişti.

Burak Özçivit’in ardından bir veda daha! Ünlü oyuncu da Kuruluş Osman’dan ayrıldı - 1. Resim

LEYLA KIRŞAN DA GİTTİ

Öte yandan yeni bölümleri şimdiden merak uyandıran Kuruluş Osman’dan bir ayrılık haberi daha geldi. Son olarak, dizide Fatma Hatun karakterini canlandıran Leyla Kırşan’ın da projeye veda ettiği öğrenildi. 17 yaşındaki Kırşan'ın, yaşların ileriye taşınacağı 7. sezonda kadroda yer almayacağı ortaya çıktı. Genç oyuncunun vedası, dizinin özellikle genç izleyicileri arasında şimdiden gündem oldu.

Burak Özçivit’in ardından bir veda daha! Ünlü oyuncu da Kuruluş Osman’dan ayrıldı - 2. Resim

YENİ BAŞROL GELİYOR

Zaman atlamasıyla birlikte yeni bir döneme geçmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisinde, Osman Bey’in ilerleyen yaşlarını usta oyuncu Cihan Ünal’ın oynaması gündemde. Yeni sezonla birlikte eski kadrodan yalnızca birkaç ismin projede kalacağı belirtilirken, Orhan Bey karakteri için görüşülen oyuncular arasında Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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