BDDK raporu İmamoğlu'nu zora sokacak! Yurt dışından topladığı kredileri bakın ne için kullanmışlar

Geçtiğimiz Mart ayında İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonları başlatılmış, bu kapsamda o zamanki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Belediyeye yönelik operasyonlar dalga dalga devam ederken, ortaya sürekli yeni bir gerçek ve tanık ifadesi çıkıyor. Son olarak Sabah'ta yer alan habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İBB grubu hesap hareketlerini inceledi.

PARALAR BAŞKA FİRMALARA AKTARILMIŞ

Buna göre 66 milyar TL fon girişi olan İBB'nin, bu paranın 18.1 milyar TL'sini doğrudan kişi ya da firma hesaplarına gönderildiği, 38.6 milyar TL'sinin kredi konusu projelerle ilgisi olmayan alanlarda harcandığı ortaya çıktı.

Kalan 9.7 milyar TL'nin ise İBB hesaplarına aktarıldıktan sonra çeşitli şekillerde muhtelif para transferi işlemlerinde kullanıldığı belirlendi.

ÖRGÜT ÜYESİ İSİMLER ÖNE ÇIKTI

Öte yandan paraların yolsuzluk örgütüne üye isimlere; özellikle Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Ertan Yıldız, Emrah Bağdatlı ve Mustafa Nihat Sütlaş gibi isimlerin firmalarına aktarıldığı tespit edildi.