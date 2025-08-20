İmamoğlu'nun sosyal medya yöneticisi Mahir Gün konuştu: Kullanılmışlık hissi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklanan isimlerden biri de sosyal medya yönetici Mahir Gün oldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanan şüpheli Mahir Gün'ün savcılıkta ve emniyette alınan ifadelerine ulaşıldı.

Gün emniyetteki ifadesinde, sosyal medya yöneticisi olduğunu ve "istanbulbld" isimli sosyal medya hesabını yönettiğini söyledi.

Medya AŞ'de çalıştığı dönemde, kurumsal sosyal medya uzmanı olduğunu, yönettiği hesaplarda milli ve dini değerlere hakaret içerikli paylaşımlar yapmadığını belirten Gün, "Çalıştığım 5 yıl boyunca bu hesabın (istanbulbld) yönetimini ve yapılan paylaşımların kontrolünü bizzat yaptım. Bu hesap üzerinden yanlış bir haber veya toplumu manipüle edecek bir paylaşım yapılmamıştır." dedi.

TELEFONUNUN NOTLAR KISMINDA İTİRAFLAR

Şüpheli Gün'ün polis ekiplerine telefon şifresini vermesiyle ulaşılan notlar kısmındaki yazıları şöyle:

"Medya AŞ'ye operasyon yapıldığı anda herkes sudan çıkmış balığa döndü. Bizim henüz 1 yıl dolmadan tamamen iyi niyetlerle herkesin yaptığı şeyleri yaptığımızı bildiğimiz konularda neden diken üstünde olduğunuzu anlayamadım. Okuduğum haberler, soruşturma detayları şekillendikçe, burada bir sistem kurulduğunu anlamıştım...

Yıllardır üzerine kurmaya çalıştığım kariyer planlamasında sanki boşa düşüldü bu durumda hem canım sıkıldı hem kamuda ilerleyemedim hem işsiz kaldım hem geçmişini bilmediğim bir sistemin parçası yapılmaya çalışıldığımı anladım...

"AİLEMİ KURTARMAK İÇİN FIRSAT KOLLADIM"

Emrah Bağdatlı İngiltere'de yaşamaktadır. Daha önce de dediğim gibi 3 veya 4 kez aynı ortamda bulunduğum bu kişi ile soruşturma başladıktan sonra neler olacağına dair Telegram üzerinden konuşmaya başladık. Bir şekilde başlarda siyasi sandığım durumlarda ilginç bilgilere ben de rastlayınca aslında ailemi bu işten kurtarmak için fırsat kollamaya başladım.

Yıllardır her şeyini yaptığım işlerde bir anda vebalı muamelesi de görünce anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Yanlış bir şey varsa neden soruşturmadan önce ses etmediler diye düşünmeye başladım, sonucunda da bu ekipten kopmak istediğimi anladım"

"KILIÇDAROĞLU BENİ HEDEF GÖSTERDİ"

Gün, telefonuna bu notları neden yazdığı sorusuna şu cevabı verdi:

"Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı için aday olmasını desteklediğimden dolayı şahsen görüşümü ifade edebilmek ve destek olabilmek amacıyla 'ekremedit' isimli sosyal medya hesabını oluşturdum. Sözcü TV isimli kanalda gazeteci İsmail Saymaz ve Altan Sancar'ın 'CHP Kurultayı Özel Canlı Yayını' içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekileceğini ifade etmeleri üzerine ben de 'ekremedit' isimli hesabım üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resimlerini yan yana koyarak 'Kemal Kılıçdaroğlu çekiliyor, Ekrem İmamoğlu ikna etti' şeklinde bir paylaşım yapmıştım.

Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu 'ekremedit' isimli sayfamın paylaşımını ifade ederek böyle bir paylaşım yapıldığından dolayı kararını değiştirdiğini ifade etmiş, bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarıyla ilgilenen kişiler benim 'ekremedit' isimli hesabın yöneticisi olduğumu bildikleri için hedef gösterdiler.

Eğer benim paylaşımımdan dolayı sorun yaşanacaksa beni işten çıkarmalarını o dönem yöneticime söyledim. Onlar da bana 'Hayır öyle bir şey söz konusu değil sen işine devam et sadece bir süre paylaşım yapma.' dediler. Sosyal medya platformlarında ifşa olduğum için şahsım hedef haline geldi. Ben de ailem de zor durumda kaldığı için hem kendimi ifade edebilmek amacıyla hem de olurda ifade etme şansım olmaz diye telefonumda böyle bir not oluşturdum."

"KULLANILMIŞLIK HİSSİNİN YAZILI HALE GETİRİLMESİDİR"

Mahir Gün, savcılıktaki ifadesinde ise firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın Karpuz Medya isimli firmasında 7-8 ay kadar çalıştığını söyledi.

Telefonunun notlar kısmındaki yazılarına ilişkin şüpheli Gün, şunları kaydetti:

"19 Mart'ta yapılan operasyon sonrasında hem sosyal medyada hem de farklı mecralarda söz konusu operasyonun medya kısmının da olabileceğinin dillendirilmesi ve bu süreçte belli çevrelerce bana ait olmayan paylaşımların benimmiş gibi hedefe koyulmam nedeniyle ciddi endişelere kapılmıştım. Söz konusu içeriklerde bulunan ifadeler benim bu süreçte karşılaştığım ve yaşadığım olaylara ilişkindir. Ben idealist olarak fahri çalışmalarımı yürüttüm.

Operasyon sonrasında ortaya çıkan durumlarda özellikle Medya AŞ'den ayrıldıktan sonra yanında çalıştığım Emrah Bağdatlı'ya ait şirkette çalışıyor olmamdan kaynaklı sitemlerimi yazmıştım. Basına yansıyan para ilişkilerini görmemden kaynaklı hayal kırıklığına uğramış olmamdan dolayı bu ibareleri yazdım. Bu yazılar kullanılmışlık hissinin yazılı hale getirilmesidir."

Şüpheli Gün, Bağdatlı'nın şirketinin ihale işleriyle uğraşmadığını, emniyette kendisine "ekremedit" hesabından yaptığı "Değişim alevi yanacak" paylaşımının altında bir haber olduğunu, bu paylaşımla oradaki haberi anlatmak istediğini öne sürdü.

Herhangi bir kesimi hedef almadığını, bu paylaşımla kurultay sürecindeki değişimden bahsettiğini, suç olduğunu düşünse tepkilerden sonra sileceğini ifade eden Gün, paylaşımın hala durduğunu anlattı.