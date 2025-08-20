Özgür Özel düğmeye bastı! CHP'de Kılıçdaroğlu'na tasfiye operasyonu

CHP yönetimi, 15 Eylül'de görülecek olan 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu beklemeden kongre takvimini duyurmuş ve 13 Ağustos'ta mahalle delege seçimlerini başlatmıştı.

"MUHTEMEL BİR BUTLAN KARARINA KARŞI ÖN ALMA GİRİŞİMİ"

Parti içi muhalefet bu hamleyi, "muhtemel bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" ve "tasfiye operasyonu" olarak yorumlarken, kulislere düşen son iddia iki cephe arasındaki ipleri daha da gerdi.

GÖZLER ARALIK AYINDA

Parti yönetiminin kasım ayında tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından, yeni delegelerle birlikte hızla olağan kurultayı toplamayı planladığı öğrenildi. Bu kapsamda yönetim kadrosu içerisinde, aralık ayında kurultayı toplamaya dönük değerlendirmelerin başladığı bildirildi. 39. Olağan Kurultay, 5 Kasım'da tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından, Parti Meclisi'nin belirleyeceği bir tarihte gerçekleştirilecek.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN TÜM GRUPLAR TASFİYE EDİLECEK

Kongre takvimi kapsamında mevcut delegelerin en az yüzde 70'inde değişim hedeflendiği, böylelikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilecek tüm potansiyel grupların da tasfiye edileceği iddia ediliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre 15 Eylül'deki duruşmadan herhangi bir sonuç çıkmasını beklemeyen parti yönetiminin, bir an önce 39. Olağan Kurultayı toplayıp mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmayı amaçladığı, buna ek olarak örgütlerdeki tüm iç muhalefeti de bastırmayı hedeflediği öne sürülüyor.

İPLER GİDEREK GERİLİYOR

Delegeler ve örgütlerde büyük çaplı değişim hedefleyen genel merkeze rağmen 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delegeleri seçimlerinde gerginlikler yaşanıyor. Seçimler öncesi başlayan söz düelloları, seçim süreci ile beraber birçok ilde fiziki müdahaleye dönüşürken, Samsun Atakum'daki kavgada 1 kişi beyin kanaması geçirdi, 2 kişi de gözaltına alındı.

İzmit'teki arbedede ise taraflar uzun süre sakinleştirilemedi. Erzurum Palandöken'de de hile ile seçim tarihinin öne alındığı iddiaları, partilileri mahkemelik olmanın eşiğine getirdi.