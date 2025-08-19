Siyaset kulislerini hareketlendiren iddia: CHP'li Mustafa Bozbey AK Parti'ye geçiyor! Sessizliğini bozdu

CHP’li belediyelerden AK Partiye geçişler, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Transferlerin devam edileceği konuşulurken listede Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de olduğu iddia edildi.

Bozbey söz konusu iddialara sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla cevap verdi.

Bozbey, "Biz işimizin başındayız. Tüm gücümüzle Bursa'ya hizmet ediyoruz, hizmet etmeye de devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimize değer katan, Bursalıların hayatına dokunan pek çok önemli projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz" dedi.

"EMANETİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Bozbey şu ifadeleri kullandı:

Katılımcı, şeffaf, hiç kimseyi ötekileştirmeden bu hizmetleri Bursalılara götürüyoruz.

Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir. Bizler işimizin başında proje üretirken onlar başka şeylerin peşinde.

Bursa bize 1.5 sene önce onay verdi. Bursalılara hizmet etme konusunda güvendi. Bu emaneti onları istediği ve arzuladığı şekilde devam ettiriyoruz. Bursa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Bursalılar Mustafa Bozbey'i iyi tanır. Bu kenetlenmeyi ve birleşmesi asla kimse bozamayacak.