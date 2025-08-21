Ünlü sunucu Seray Sever'den korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Bodrum’un Gümbet Kavşağı’nda ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever’in de karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden Turgutreis Caddesi’ne dönen Sever’in otomobiline, hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki genç kadın yola savruldu.

Habertürk'ün haberine göre, büyük panik yaşayan Seray Sever, gözyaşları içinde genç kadınların yardımına koştu. Defalarca ambulans çağırmak isteyen Sever’in ısrarına rağmen, motosikletten düşen iki kadın sağlık ekiplerini beklemeyi reddetti.

İKİ KADINDA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Görgü tanıklarının aktardığına göre motosiklet sürücüsü “Motorumu kenara çekeceğim” diyerek olay yerinden uzaklaşırken, yolcu konumundaki genç kadın da başka bir araca binerek bölgeden ayrıldı.

Yaşananlara üzülen Seray Sever gözyaşlarına hâkim olamazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Hem otomobilde hem de motosiklette maddi hasar oluştuğu belirtildi.