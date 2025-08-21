Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü sunucu Seray Sever'den korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Ünlü sunucu Seray Sever'den korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü sunucu Seray Sever&#039;den korkutan haber! Bodrum&#039;da trafik kazası geçirdi
Seray Sever, Trafik Kazası, Bodrum, Yardım, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seray Sever'in otomobiline Bodrum’da motosiklet çarptı. Kaza sonrası Seray Sever yardım etmek istedi ancak motosikletten düşen iki kadın, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

Bodrum’un Gümbet Kavşağı’nda ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever’in de karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Ünlü sunucu Seray Sever'den korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi - 1. Resim

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden Turgutreis Caddesi’ne dönen Sever’in otomobiline, hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki genç kadın yola savruldu.

Ünlü sunucu Seray Sever'den korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi - 2. Resim

Habertürk'ün haberine göre, büyük panik yaşayan Seray Sever, gözyaşları içinde genç kadınların yardımına koştu. Defalarca ambulans çağırmak isteyen Sever’in ısrarına rağmen, motosikletten düşen iki kadın sağlık ekiplerini beklemeyi reddetti.

Ünlü sunucu Seray Sever'den korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi - 3. Resim

İKİ KADINDA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Görgü tanıklarının aktardığına göre motosiklet sürücüsü “Motorumu kenara çekeceğim” diyerek olay yerinden uzaklaşırken, yolcu konumundaki genç kadın da başka bir araca binerek bölgeden ayrıldı.

Ünlü sunucu Seray Sever'den korkutan haber! Bodrum'da trafik kazası geçirdi - 4. Resim

Yaşananlara üzülen Seray Sever gözyaşlarına hâkim olamazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Hem otomobilde hem de motosiklette maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tecavüzcü kayınbiraderini öldürmüştü: Ayşe Temel davası sil baştan! Yargıtay'dan konuşulacak kararKayseri'de otobüs kazası son dakika! Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Instagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı - MagazinInstagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Fahriye Evcen'den dikkat çeken açıklama geldi - Magazin'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Dikkat çeken açıklamaKuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli oldu - MagazinKuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi...16 kilo vermişti... Şarkıcı Zara’nın zayıflama sırrı ortaya çıktı! Kahvaltı tabağını paylaşıp "Yemeyin kızlar" dedi - Magazin16 kilo vermişti... Kahvaltı tabağını paylaştıKendini oğluna adamış, tası tarağı toplayıp gitmişti! Ünlü spiker Sonay Dikkaya son haliyle ortaya çıktı - MagazinÜnlü spiker Sonay Dikkaya son haliyle ortaya çıktıŞarkıcı Funda Arar imaj değişikliği yaptı! Son haliyle ağızları açık bıraktı - MagazinÜnlü şarkıcı imaj değişikliği yaptı! Son haliyle ağızları açık bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...