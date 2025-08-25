Türkiye'den İsrail gemisine büyük darbe! Yunanistan'a sığınmak zorunda kaldı

İsrail merkezli denizcilik şirketi ZIM’e ait bir gemi, İstanbul Limanı'na yanaşmak üzereyken Türk yetkililer tarafından limana kabul edilmedi. Gemi, rotasını değiştirerek Yunanistan’ın Pire Limanı’na yöneldi.

Türkiye'deki acenta ve liman başkanlıkları, İsrail ile bağlantılı tüm gemiler için yeni bir uygulama başlatmıştı. Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtlamaya devam ediyor.

İlgili Haber Türkiye flaş karar! İsrail bağlantılı gemilere tam kısıtlama

"HER TÜRLÜ BAĞLANTI YASAK"

MSC ve Maersk gibi İsrail bağlantısı bulunmayan uluslararası denizcilik şirketleri, Türk limanlarında nasıl hareket edeceklerine dair net bir resmi talimat beklediklerini ifade etti.

Yeni uygulamaya göre, İsrail bayraklı ya da İsrailli sahipliği olan gemiler Türkiye limanlarına yanaşamayacak. Aynı şekilde, Türk bayraklı gemilerin de İsrail limanlarına girişine izin verilmeyecek.

İSRAİL'E YÜK TAŞIYAN KARGO DA YASAKLANDI

Yeni düzenlemeler, İsrail'e giden ya da İsrail'den gelen yüklerin Türkiye'deki limanlarda indirilmesi, yüklenmesi veya taşınmasının da yasaklandığını kapsıyor.

Ankara ayrıca, Türkiye limanlarına yanaşacak tüm gemiler için İsrail ile herhangi bir bağlantıları olmadığına dair yazılı beyan şartı getirdi. Gemi sahiplerinden, taşıdıkları yüklerin askeri ya da başka amaçlarla İsrail’e gitmediğini belgelemeleri isteniyor.