Gaziantep'te iki gün önce kaybolan 13 yaşındaki Eye Ahmet isimli kız çocuğu, Hatay'da bulundu. Çocuğun yanındaki erkek gözaltına alınırken olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Eye Ahmet, öğle saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyince ailesi büyük bir endişeye kapıldı.

Kendi imkânlarıyla yaptıkları aramalarda sonuç alamayan aile, durumu polise bildirdi. Kayıp kızın, bir erkek çocukla birlikte sokakta yürürken güvenlik kameralarına takıldığı tespit edildi. Baba Ahmet, kızının bulunması için medya aracılığıyla çağrıda bulunarak yardım istedi.

Korku dolu bekleyiş sona erdi! 13 yaşındaki Eye Ahmet bulundu

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Eye Ahmet ve güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde yanında yer alan erkek şahıs, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalandı.

Bulunan Eye Ahmet, tamamlanan yasal işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken diğer şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Hatay Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "2 Aralık 2025 tarihinde Gaziantep ilinde meydana gelen ve ulusal basına da yansıyan 'Kayıp şahıs-çocuğun kaçırılması alıkonulması' olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda A.Ç.'nin (erkek) annesinin, Kırıkhan ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş ve ikamette arama yapılmış, akabinde her iki çocuğun gidebileceği yerler üzerinde detaylı araştırma yapılmış, 3 Aralık 2025 günü Antakya ilçesinden Kırıkhan ilçesine seyir halinde oldukları bilgisi alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda mağdure E.A. (kız) ile A.Ç. (erkek) bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

