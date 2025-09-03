Aziz Yıldırım'ın nihai kararı belli oldu! Seçimde başkan adayı olacak mı?

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde aday olacağına dair iddialar ortaya atılan Yıldırım'ın, bu fikrinden vazgeçtiği öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, seçime 3 haftadan kısa süre kalan bir durum değerlendirmesi yaptı ve Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmama kararı aldı.

Öte yandan efsane başkan Aziz Yıldırım'ın, kongrede hiçbir adayı desteklemeyeceği belirtildi.