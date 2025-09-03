Aziz Yıldırım'ın nihai kararı belli oldu! Seçimde başkan adayı olacak mı?
Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Sarı-lacivertli kulüpte 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım'ın, başkan adayı olup olmayacağı merak konusuydu. Şubat 1998 - Haziran 2018 arasında başkanlık koltuğunda oturan Yıldırım'ın, adaylıkla ilgili kararını verdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde aday olacağına dair iddialar ortaya atılan Yıldırım'ın, bu fikrinden vazgeçtiği öğrenildi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, seçime 3 haftadan kısa süre kalan bir durum değerlendirmesi yaptı ve Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmama kararı aldı.
Öte yandan efsane başkan Aziz Yıldırım'ın, kongrede hiçbir adayı desteklemeyeceği belirtildi.
Editör: Gökhan Karataş