Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'ten Aziz Yıldırım ve adaylık açıklaması

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlık için seçime girecek olan Hakan Bilal Kutlualp, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

SARAN'LA BİRLEŞME OLACAK MI?

Sadettin Saran ile birleşme ihtimaline dair gelen soruya cevap veren Kutlualp, "Camiada Sadettin Saran'la birleşmemize yönelik bir istek var. Sadettin Bey tarafından da böyle bir stratejik istek var. Ama somut bir şey yok. 24 saatte her şey değişebilir. Sadece seçim kazanmak amaç olmamalı, seçim kazanmak seçime girenler için önemlidir ama ondan sonrası daha önemli. Seçildikten sonraki birliktelik çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM HAKKINDA

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın seçime girip girmeyeceğine yönelik de konuşan Hakan Bilal Kutlualp, "Aziz Yıldırım tarafından adaylığa dair hiçbir sinyal yok" dedi.,

"GİTSİNLER ROGER SCHMIDT'İ GETİRSİNLER"

Jase Mourinho'nun ayrılığı sonrası geçtiğimiz günlerde teknik direktör konusunda da açıklamalar yapan Hakan Bilal Kutlualp, "Teknik direktör tercihi yaparken baskılı oynayan Alman ekolüne yöneleceğim. 2 gol atıldıysa 4’ü kovalayacağız. Gitsinler Roger Schmidt’i getirsinler. Ben onunla çalışmak isterim, o zaman tebrik ederim" ifadelerini kullanmıştı.