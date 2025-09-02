Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sosyal medyada gündem oldu! Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak cevap

Sosyal medyada gündem oldu! Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak cevap

- Güncelleme:
Spor Haberleri

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında 11,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Diego Carlos'u Como'ya kiralık gönderdi. Brezilyalı savunma oyuncusu, transfer sonrası sarı-lacivertli kulübün paylaşımına verdiği cevapla adından söz ettirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, beklentileri karşılayamayan Diego Carlos'un Serie A ekibi Como'ya kiralandığını duyurdu. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı oyuncu hakkında yapılan açıklama dikkat çekti. Carlos ise kulübün resmi hesabından yapılan paylaşıma cevap verdi.

Sosyal medyada gündem oldu! Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak cevap - 1. Resim

"SAKATLIKTAN UZAK BİR SEZON DİLİYORUZ"

Fenerbahçe, Diego Carlos ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

DIEGO CARLOS KAYITSIZ KALMADI

Sosyal medyada bazı taraftarlar, sarı-lacivertli kulüp tarafından sakatlıklarla boğuşan 32 yaşındaki defans oyuncusuna gönderme yapıldığını savundu. Diego Carlos'tan Fenerbahçe resmi hesabına cevap gecikmedi.

Sosyal medyada gündem oldu! Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak cevap - 2. Resim

"TANRI SİZİ KORUSUN"

Brezilyalı futbolcu, "Sakatlıklardan dolu başarılı bir sezon diliyoruz" sözünü tekrarladı ve kulübe teşekkür ederek, çok sayıda gülücük emojisiyle birlikte "Tanrı bu sezon sizi korusun" yorumunu yazdı. Diego Carlos'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sosyal medyada gündem oldu! Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak cevap - 3. Resim

 

