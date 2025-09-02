Sosyal medyada gündem oldu! Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak cevap

Sarı-lacivertli kulüp, beklentileri karşılayamayan Diego Carlos'un Serie A ekibi Como'ya kiralandığını duyurdu. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı oyuncu hakkında yapılan açıklama dikkat çekti. Carlos ise kulübün resmi hesabından yapılan paylaşıma cevap verdi.

"SAKATLIKTAN UZAK BİR SEZON DİLİYORUZ"

Fenerbahçe, Diego Carlos ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

DIEGO CARLOS KAYITSIZ KALMADI

Sosyal medyada bazı taraftarlar, sarı-lacivertli kulüp tarafından sakatlıklarla boğuşan 32 yaşındaki defans oyuncusuna gönderme yapıldığını savundu. Diego Carlos'tan Fenerbahçe resmi hesabına cevap gecikmedi.

"TANRI SİZİ KORUSUN"

Brezilyalı futbolcu, "Sakatlıklardan dolu başarılı bir sezon diliyoruz" sözünü tekrarladı ve kulübe teşekkür ederek, çok sayıda gülücük emojisiyle birlikte "Tanrı bu sezon sizi korusun" yorumunu yazdı. Diego Carlos'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.