Arda Güler'den Yamal kıyaslamasına cevap: Karakterimde bu özellik var!

Arda Güler, A Milli Takım'ın 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2'nci maçı öncesi düzenlenen basın toplanışında açıklamalarda bulundu. Güler, güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösterilen rakibin en etkili oyuncusu Lamine Yamal hakkında yöneltilen soruyu cevapladı.

Real Madrid formasıyla göğsümüzü kabartan milli futbolcu, "İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçını kaybetmediler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Lamine Yamal ile ilgili soruya Arda Güler, "Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun gelişimi beni şaşırtmıyor. Hakkında çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum. Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz" cevabını verdi.

Milli Takım'ın yıldız ismi, Dünya Kupası'na katılma hedefleri hakkında, "Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Hedefimiz de Dünya Kupası'na gitmek" ifadelerini kullandı.